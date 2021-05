Para Escalante, el tema del duelo suele ser recurrente en sus producciones, tal y como sucedió en su primer filme y los dos cortos. “Es un tema que me interesa mucho, me gusta hacerme preguntas y hacerlas también a quien las ve y con cada película he ido acercándome a la respuesta. Es una fijación temática a la cual sigo volviendo y que me encanta”, afirmó.