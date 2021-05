Ante la fama que ahora le espera a Maikol Yordan, él afirma que le da algo de vergüenza, pero que se la aguanta porque sabe que con sus salidas le da alegría a las familias. “Uno como que no está acostumbrado a eso, pero me alegra cuando en la calle me reconoce un chiquito y me llega a saludar con ilusión. Ya con eso yo me doy por pagado”, afirmó el personaje.