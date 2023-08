‘Ferrari’: Vea a Adam Driver como la leyenda de los autos en trepidante tráiler de la película

El actor Adam Driver asombra en el primer tráiler de la próxima película Ferrari, dirigida por Michael Mann, donde interpreta al icónico empresario italiano de autos deportivos Enzo Ferrari.

Driver, quien ya es un nombre habitual en la pantalla grande tras su paso por la última trilogía de Star Wars (2015-2019), House of Gucci (2021), Marriage Story (2019) y The Last Duel (2021), entre otros títulos, es un histrión con hambre de ganar en la próxima temporada de premios.

El estadounidense comparte protagonismo con la española Penélope Cruz, quien interpreta a Laura Ferrari, esposa de Enzo, y con Shailene Woodley, en el papel de Lina Lardi, amante de Ferrari.

La cinta tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en setiembre próximo y será distribuida por Neon en Estados Unidos. Aún no se sabe en qué fechas llegará a Latinoamérica.

El filme también cuenta con la participación de Patrick Dempsey en el papel de Piero Taruffi, compañero piloto de carreras de Ferrari; Jack O’Connell como el corredor Peter Collins, y Gabriel Leone como Alfonso de Portago. El gran cineasta Michael Mann, reconocido por filmes como Heat (1995), Collateral (2004), Miami Vice (2006), está a cargo de la dirección.

Adam Driver continúa su prolífica carrera en Hollywood. Ahora se pone a las órdenes de Michael Mann, quien desde hace años había expresado su deseo de dirigirlo. Foto: Neon

¿De qué trata la película? Ferrari está ambientada en 1957, antes de la infame carrera Mille Miglia, en la cual el auto de carrera Ferrari de Alfonso de Portago sufrió un accidente mortal al reventarse un neumático, lo cual cobró la vida de nueve espectadores y el piloto.

Ferrari y el fabricante de neumáticos enfrentaron cargos de homicidio culposo, por lo que el filme contará cómo se desarrollaron estos eventos.

Como dato curioso, la mayor parte de la película se rodó en Brescia, Italia, donde tuvo lugar la verdadera carrera Mille Miglia.

El filme tendrá un tono introspectivo y dará a conocer detalles pocos conocidos de la vida de Enzo Ferrari. Foto: Neon

En medio de las huelgas de actores y guionistas en Hollywood, las cuales han atrasado el lanzamiento de muchos filmes, Mann le dijo a Variety que se enorgullece de que su película no tenga vínculos con los grandes estudios.

“El origen de la película, el contenido del guión y la película que han visto no encajan en el tipo de película que sería acogida por el sistema de estudios convencional. Es verdaderamente apropiado que sea una película independiente distribuida por Neon, un distribuidor muy distinto al resto”, expresó.

El guión de Ferrari fue adaptado por Mann y el fallecido Troy Kennedy-Martin a partir de la biografía de 1991 de Brock Yates titulada Enzo Ferrari: El Hombre, Los Autos, Las Carreras, La Máquina.