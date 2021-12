Estrellas de ‘Spider-Man’ le piden a la gente que no hagan ‘spoilers’ de ‘No Way Home’

Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon se unieron en un video para pedirle a los fans de Spider-Man: No Way Home, que por favor no hagan spoilers de la película.

Desde que se reveló el más reciente tráiler de la cinta, la euforia de la fanaticada ha provocado que no se deje de hablar del tema… Lo mismo ocurrió, claro, con quienes ya vieron la cinta y no contienen la emoción.

Ante ese panorama, los tres actores hablan muy seriamente a la cámara diciendo que no cuenten nada de la cinta, pues no es agradable arruinarle la experiencia a las personas.

“Solo queríamos enviarles un pequeño mensaje y pedirles que cuando ustedes vean la película por favor no le cuenten a nadie. Sin spoilers. Como sea, esta película es tan grande que no podemos esperar a verla con ustedes en la pantalla grande”, dicen los tres actores.

“Ahí los veo y recuerden: no spoilers”, agrega Jamie Fox, quien aparece repentinamente.

A quienes los artistas le responden: “Pero Jaime, tú eres un spoiler”.

“Cómo que yo soy un spoiler”, agrega Jamie. Seguidamente termina el video.

Las opiniones que han trascendido luego de que críticos ven la cinta, también entusiasman a la audiencia, pero no se atreven a delatar nada de lo visto.

Para Peter Debruge, de Variety, Spider-Man: No Way Home puede significar el regreso a la franquicia de algunos seguidores que se alejaron. “Parte del público que se había separado de las películas de Spider-Man durante el camino se verá recompensado. Podrían darle a esto una oportunidad más”, dijo.

Scott Menzel, de We Live Entretainment, aseveró que esta película es la mejor de Marvel de todos los tiempos.

“Es un tributo al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia. Los fans del ‘lanza-telarañas’ van a perder la cabeza cuando vean esto”, agregó.