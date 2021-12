‘Spider-Man: No Way Home’: así reaccionaron los primeros críticos al ver la película

Spider-Man: No Way Home es la prueba de que el entusiasmo por los superhéroes no se apagó con Avengers: Endgame, de Marvel. Desde que se supo de las posibilidades de abrir un multiverso con enemigos de los “Peter Parker”, interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, un batacazo de nostalgia atacó a muchos.

Ante esta expectativa ya han aparecido las primeras reacciones sobre el filme, que están emocionando aún más a los fanáticos.

Spider-Man No Way Home trae de vuelta a Tom Holland como protagonista. Foto: Marvel

Para Peter Debruge, de Variety, este nuevo filme podría significar el regreso a la franquicia de algunos seguidores que se alejaron. “Parte del público que se había separado de las películas de Spider-Man durante el camino se verá recompensado. Podrían darle a esto una oportunidad”.

Por su parte Scott Menzel, de We Live Entretainment, ha dicho que: “’Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Es un tributo al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia. Los fans del “lanza-telarañas” van a perder la cabeza cuando vean esto”.

Brian Truitt, de USA Today, expresó: “Spider-Man: No Way Home es probablemente la mejor experiencia que he tenido en un cine desde Endgame. Tom Holland simplemente es el domina esto y, aunque a veces es absolutamente loco, es muy Spidey”.

Además, Kirsten Acuna de Insider reseñó que la película “es simplemente asombrosa”.

“Cada escena con Willem Dafoe es una pasada. Una carta de amor a los fans. No quiero decir nada más. Amo Homecoming, pero esta puede ser mi favorita de la trilogía. No puedo esperar a verla de nuevo”, agregó Acuna.

Benedict Cumberbatch acompaña a Spider-Man en esta aventura como Doctor Strange. Foto: Marvel

Para esta nueva entrega, el personaje encarnado por Tom Holland deberá enfrentarse a los villanos de otros universos, después de que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) cruzara universos.

Entre estos enemigos está el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus, Willem Dafoe como el Duende Verde y Jamie Foxx en el papel de Electro.

La película llegará a los cines costarricenses el próximo 16 de diciembre.