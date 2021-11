‘Spider-Man: No Way Home’, nuevo trailer confirma más villanos pero no da pistas sobre Tobey o Andrew

Los multiversos se encuentran y los villanos más famosos de las sagas de películas de Spider-Man se topan en Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la fusión de Marvel Studios y Sony Pictures. Electro, el Dr. Octopus, Sandman, Lagarto y el Duende Verde se suman en una batalla contra Peter Parker, según el segundo tráiler del filme que se estrenará el 17 de diciembre.

Sin embargo, el adelanto no reveló la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire, los actores que en el pasado encarnaron a Spider-Man en las películas.

Tom Holland encarna a Peter Parker/Spider-Man en 'Spider-Man: No Way Home'. Foto: Archivo.

Este martes 16 de noviembre, en un evento especial organizado por Marvel y Sony en el cine Regal Sherman Oaks, de Los Ángeles, un grupo de afortunados fans fueron los primeros en ver las imágenes de la nueva película. Minutos después, el video fue publicado en las redes sociales de los estudios cinematográficos.

En el primer tráiler, que se publicó en agosto de este año, se confirmó que el actor Alfred Molina volvería en su papel de Octopus; además se hizo un guiño a que El Duende Verde y Electro serían parte de la nueva película lo que se reafirmó con este nuevo adelanto. Así las cosas, Jamie Foxx y William Dafoe encarnarán al Duende y a Electro, respectivamente.

Spider-Man: No Way Home activa el multiverso que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Los sucesos de este filme empiezan justo donde quedó la historia de Spider-Man: Far From Home (2019); con Mysterio derrotado, pero con toda Nueva York sabiendo que Peter Parker es Spider-Man.

La presión de que todos sepan su identidad causa una gran presión en Peter, pues el adolescente tiene que enfrentarse al asedio de la prensa, al acoso de sus compañeros de escuela y del resto de Nueva York. Además, se ve inmiscuido en un problema legal con las autoridades por la muerte de Quentin Beck (Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal).

Peter quiere retomar su “vida normal” sin que nadie sepa que él es el héroe; por eso recurre al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y comienzan a moverse todos los hilos de los multiversos. Aquí es donde aparecen los villanos de las sagas anteriores Spider-Man (2002, 2004 y 2007) y Amazing Spider-Man (2012 y 2014).