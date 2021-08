Tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ revela el inicio del multiverso y el regreso de grandes villanos

Tom Holland encarna a Peter Parker/Spider-Man en la tercera saga de las películas sobre el héroe.

Tras filtrarse el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de esta saga de películas de Marvel y Sony Pictures, a las compañías no les quedó más que publicarlo de manera oficial y ¡vaya que el adelanto ha dado de qué hablar!.

Los fans del Trepamuros tienen en el video muchas buenas noticias que confirman rumores de multiversos encontrados y de villanos que regresan del pasado; afirmando así que la tercera película protagonizada por Holland estará llena de sorpresas. La película está pactada para estrenarse en setiembre de este año.

Los sucesos de este filme empiezan justo donde quedó la historia de Spider-Man: Far From Home (2019); con Mysterio derrotado, pero con toda Nueva York sabiendo que Peter Parker es Spider-Man.

La presión de que todos sepan su identidad causa una gran presión en Peter, pues el adolescente tiene que enfrentarse al asedio de la prensa, al acoso de sus compañeros de escuela y del resto de Nueva York. Además, se ve inmiscuido en un problema legal con las autoridades por la muerte de Quentin Beck (Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal).

Peter quiere retomar su “vida normal” sin que nadie sepa que él es el héroe; por eso recurre al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y comienzan a moverse todos los hilos de los multiversos.

Aquí es donde se pone bueno. Spider-Man: No Way Home activa el multiverso que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Las referencias del tráiler de Spider-Man muestran el regreso a la franquicia cinematográfica de tres de los villanos más importantes (y también queridos) de la historia, villanos que dejaron una huella en los anteriores filmes que protagonizaron Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Electro, el Duende Verde y Doctor Octopus podrían volver a aparecer en pantalla en esta nueva historia. ¿Por qué? Bueno, porque además de la aparición al final del tráiler del actor Alfred Molina, en su papel de Octopus, hay otras dos breves referencias a los otros villanos.

En el tráiler se ve estallar una de las bombas de calabaza que utilizaba el Duende Verde, además de que se escucha en ese justo momento la magnetizante risa del personaje que hiciera famosa el actor William Dafoe en Spider-Man (2002).

Todavía está por confirmarse si Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield compartirán pantalla como los tres Spider-Man, en esta nueva película.

En otra escena se pueden ver unos rayos de electricidad de color amarillo, señal de que Electro (que interpretó Jamie Foxx, en The Amazing Spider-Man 2, del 2014) podría también regresar a escena.

Anteriormenre se había rumorado que en la tercera película de esta nueva era de Spider-Man podrían aparecer los anteriores arácnidos del cine, interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire, pero por el momento y con lo que se publicó en el tráiler, eso no está del todo seguro.