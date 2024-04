Ernie Hudson, estrella de ‘Ghostbusters’, causa sensación por su apariencia a los 78 años

He aquí la historia de un accidente que terminó con muchos halagos. El actor Ernie Hudson acudió a una sesión de fotos para promocionar la nueva película Ghostbusters: Frozen Empire, en Londres. Antes de aparecer en la alfombra roja, la chaqueta que llevaba se manchó, por lo que decidió mostrarse solamente con jeans y camiseta.

Desde entonces, los comentarios que alaban “su buena forma”, a los 78 años, no han cesado.

Al respecto, la revista People conversó en exclusiva con la extrella de Ghostbusters: Frozen Empire, quien no dudó en contar los secretos detrás de su atlético físico, a las puertas de sus 80 años.

El actor estadounidense Ernie Hudson causó sensación durante una sesión de fotos de la presentación de 'Ghostbusters: Frozen Empire' en Londres. (BEN STANSALL/AFP)

“Es bueno llamar la atención. Ha sido una pequeña sorpresa en los últimos días”, dijo a People poco después de que le tomaran las fotografías y causaran admiración en internet.

En la conversación, el actor resaltó que ha lucido así desde hace mucho tiempo, sin embargo, que hasta hace poco nadie lo había notado.

“Siempre he estado en lo que considero bastante buena forma. Pero normalmente, cuando doy esas conferencias de prensa, suelo vestir un traje o una chaqueta deportiva”, explicó.

Ernie Hudson cuenta los secretos detrás de su apariencia

Durante la entrevista, Hudson, de 78 años, no escatimó en detallar su rutina diaria, y contó que lo que pretende más que verse bien, es estar saludable.

“Siempre he tratado de estar sano. Mi carrera no se ha centrado en mi físico. Lo más importante para mí es tratar de mantener la salud, cosas de sentido común”, detalló Ernie, quien ha vencido el cáncer en dos ocasiones.

La figura de Quantum Leap y The Family Business dijo a People que el ejercicio no era parte de su rutina, sin embargo, esto cambió a inicios de sus 70, cuando empezó a notar cómo “la grasa se acumulaba en su estómago y no desaparecía”.

Hoy, el actor practica ejercicio tres veces por semana durante una hora, guiado por un entrenador personal. Además, hace pilates.

A ello se une acumular 10.000 pasos diarios junto a su esposa Linda Kingsberg. Juntos salen a caminar con el perro de la familia.

Con respecto a su alimentación, explicó que come solamente entre las 12 m. y las 7 p. m.

“No soy vegano ni vegetariano, así que como carne, pero intento no hacerlo con demasiada frecuencia”, precisó.

Detrás de su rostro lozano también hay una explicación que ayuda a su ya de por sí generosa genética: en su día a día no faltan la aplicación de bloqueador solar y crema hidratante. Además, utiliza vitamina C para mantener la tonalidad del rostro uniforme.

“En muchos hombres negro hay una oscuridad que comienza a aparecer debajo de los ojos”, explicó.

Ernie Hudson terminó la entrevista bromeando. Dijo que su esposa ha notado su buen físico y que por eso ahora le acompaña a todas partes.