En ‘Memory’, Mónica Bellucci enfrenta el reto de la vejez junto a Liam Neeson

Para Mónica Bellucci, el filme Memory es un parteaguas en su carrera. En el estreno de este jueves en salas ticas, la italiana de 57 años encarna a Davana Sealman, una empresaria y filántropa con una imagen pública intachable, pero que está involucrada en horrorosos delitos.

Su personaje se topa con Alex Lewis, un asesino a sueldo interpretado por Neeson que, a diferencia de Sealman, se atiene a un código moral.

En esta conversación, concedida por la producción del filme a La Nación, Bellucci cuenta por qué hacer el papel de la sociópata Sealman, en la película dirigida por Martin Campbell, “rompe el molde” con respecto al resto de personajes que ha interpretado durante su larga y exitosa carrera.

—Su personaje en Memory, Savana Sealman, es distinto. Por fuera, es una persona íntegra, una empresaria y filántropa, pero descubrimos que no es así.

—Sí, me encantó interpretar este papel. No hice muchos papeles en los que fuera la antagonista. Hay algunos aspectos de la vida de Davana en los que es un buen ser humano, pero otras veces es un monstruo. Esta dualidad me resultó interesante. Para este papel, tuve que romper el molde que utilicé la mayor parte de mi vida. Subí de peso y la iluminación y el maquillaje también contribuyeron a la creación de este nuevo tipo de personaje para mí.

[ ‘Nightmare Alley’: Guillermo del Toro asegura que estrena su mejor largometraje ]

Mónica Bellucci en un fotograma de 'Memory'. Ella es reconocida por filmes como 'Spectre', 'Malena' e 'Irreversible'. Foto: Mundocine

—Al parecer, a Davana la atormenta envejecer. La vemos con un médico hablar sobre vivir hasta los 135. ¿Cuál es su filosofía al respecto?

—Es algo bueno. La edad me abrió nuevas oportunidades de interpretar nuevos personajes. Hacer de Davana Sealman en Memory fue una llave que me permitió abrir una nueva puerta. Por ejemplo, estoy actuando en Maria Callas: Letters and Memoirs en el teatro, en Londres. Es interesante porque incluso en el caso de un personaje como Maria Callas, no podía hacerlo cuando era más joven. Para interpretar a Maria Callas, debes tener experiencia para comprender a una mujer así. Es una diva con muchísimo talento. Al mismo tiempo, es una mujer con un corazón simple.

—¿Por qué cree que Davana está obsesionada con desafiar a la vejez?

—Quiere controlar todo, incluso el tiempo y cuánto vivirá. Es imposible controlar el tiempo. No se puede, pero ella quiere controlar todos los aspectos de su vida. Sabemos que no se puede.

—Habla con el médico sobre vivir hasta los 135. ¿Usted querría vivir hasta los 135?

—No (risas). De hecho, todas las personas que quieren controlar todo desean vivir eternamente. Es imposible. El dinero no puede controlar todo (risas).

[ ‘Spencer’ llega a cartelera para preguntarse: ¿cómo recordamos a Lady Di? ]

—Otro aspecto interesante de su personaje es la relación que tiene con su hijo, quien comete barbaridades, pero ella lo protege. ¿Puede dar su punto de vista como madre? ¿Comprende por qué su personaje protegería a su hijo por más que haga cosas horrendas?

—Creo que ella está loca. El hijo está loco también. Además, protegerlo es protegerse. En el mundo exterior, creen que tiene una reputación intachable. Ella sabe que si aflora la verdad, va a estar en problemas.

—Memory está dirigida por Martin Campbell, que, al igual que usted, tuvo éxito con la saga James Bond y muchas otras películas. El coprotagonista es Liam Neeson, uno de los grandes actores de acción de todos los tiempos. ¿Cómo fue trabajar con Martin y Liam?

—Quería hacer la película porque quería trabajar con Martin. Lo respeto mucho porque es un director que sabe cómo entretener al público cuando él se para detrás de cámara. También quería trabajar con Liam. Es un actor y un ser humano maravilloso. Fue muy agradable y generoso conmigo. Entablamos conversaciones maravillosas y lo respeto mucho.

Liam Neeson vuelve a lo que mejor sabe hacer: estar armado. Foto: Mundocine

—¿Puede contarnos sobre las conversaciones que tuvo con Liam? ¿Qué le pareció interesante de él?

—Está lleno de emociones. Es un hombre increíblemente profundo. Hablamos sobre muchas cosas. Es muy humano. Me pareció una persona muy sensible y delicada. Me gustó mucho hablar con él.

—Es interesante porque, en la película, Liam hace de asesino a sueldo, pero el público empatiza con él. Si uno observa su maravillosa carrera, interpreta muchos personajes diferentes, pero su costado sensible aflora independientemente del rol.

—Sí. Creo que es hermoso tener una relación humana con las personas con las que trabajas. Me gusta trabajar con personas a quienes respeto y, sin duda, respeto a Liam. La próxima película que voy a hacer es con Catherine Hardwicke y Toni Collette, y se llama Mafia Mamma. Es una comedia muy graciosa. De hecho, no he realizado muchas comedias. Esta es excelente. Me encanta el trabajo de Catherine y Toni es una gran actriz.