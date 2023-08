En ‘Escape bajo Fuego’, Gerard Butler está listo para salvar el día...otra vez

Gerard Butler lleva años haciendo roles similares. Muchos incluso se atreverían a decir que lleva décadas haciendo la misma película, contando sus roles en filmes de heroísmo como la trilogía Has Fallen, Geostorm, Greenland y otro puñado de producciones donde debe salvar el día, cumpliendo misiones donde los golpes no escasean.

Un nuevo título se suma a esa tradición: se trata de Escape bajo fuego, película recién estrenada el pasado 29 de julio, donde Butler mostrará por qué es uno de los infaltables héroes de la pantalla grande cuando las bombas, los secuestros y la acción están al servicio de la historia.

A sus 53 años, Gerard Butler se mantiene en forma para encarnar a agentes que deben usar la fuerza bruta para lograr sus objetivos, como es el caso de 'Escape bajo Fuego'. Foto: G-Base

Receta segura Copiado!

En esta nueva aventura, Gerard Butler mostrará sus mejores movimientos desde latitudes remotas.

La historia del filme es la siguiente: para un agente encubierto en Irán, el trayecto entre una misión de alto riesgo y un escape seguro supone un terreno desconocido y una amistad inesperada en este drama de acción.

Después de sabotear un reactor nuclear iraní, el agente de la CIA Tom Harris (encarnado por el propio Butler) descubre que su foto aparece en todos los noticieros de televisión, pues un informante revela la intervención de la CIA en la destrucción del reactor.

Cuando la Guardia Revolucionaria iraní detiene al reportero que consiguió la información, Tom tiene 30 horas para llegar al aeropuerto de Kandahar, Afganistán.

El protagonista de 'Escape bajo Fuego' deberá conocer de primera mano cómo es la vida en Irán y Afganistán. Foto: G-Base

Para llegar allí y evitar a quienes intentan capturarlo o matarlo, necesita la ayuda de un traductor afgano llamado Mo, pero este hombre, cuyo hijo fue asesinado por los talibanes, desprecia el derramamiento de sangre y culpa a los caudillos militares y a las fuerzas occidentales por permitir que eso continúe sucediendo.

Mientras son perseguidos por distintas fuerzas, entre ellas el asesino Kahil, Tom y Mo aúnan fuerzas para escapar a Kandahar.

La figura de Gerard Butler era inevitable para esta película, pues la productora G-Base es propiedad de Alan Siegel, uno de los mejores amigos del actor.

En las notas de producción, Siegel señala que desde el comienzo se pensó en el rostro de Butler para encarnar al forajido. “Gerry (como le dicen de cariño a Butler) representa una combinación de dureza y humanidad para crear aventuras de acción, dramas históricos y comedias. Es increíble”, señala el productor.

Los primeros papeles en Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) y The Phantom of the Opera (2004) le dieron una notoriedad dentro de la esfera hollywoodense.

Tan bien recibido fue su trabajo que pronto aparecieron sus primeros roles protagónicos al participar en películas como 300 (2006), Gamer (2009) y The Bounty Hunter (2010).

Después, tuvo la oportunidad de darle voz al padre vikingo Stoick en las películas de animación How to Train Your Dragon (2010), protagonizó la adaptación de la obra de Shakespeare Coriolanus (2011), también destacó en el filme Machine Gun Preacher (2011) y las épicas películas de acción Geostorm (2017), Hunter Killer (2018) y Greenland (2020).

Además, cabe destacar que a partir del 2013, Butler interpretó al agente del Servicio Secreto Mike Banning en las taquilleras películas Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen.

“Gerry no teme mostrar vulnerabilidad en sus personajes, una característica fundamental para el papel de Tom Harris”, señala Ric Roman Waugh, director de Escape bajo fuego. “Su interpretación nunca se desvía hacia los tropos de las estrellas de acción. Gerry construye a personajes humanos y es alguien con quien puedes sentirte identificado”, expresó en las notas de producción del filme.

Por su parte, el productor Alan Siegel señala que “Gerry tiene una intensidad que, en la pantalla, se manifiesta de forma única. Su alegría de vivir también se hace evidente. Además tiene una generosidad interior que aflora hacia otros intérpretes. Le sale de adentro y el público lo siente”, agregó.

Los disparos y las escenas de acción están aseguradas en 'Escape bajo Fuego'. Foto: G-Base

En sus propias palabras Copiado!

Según la productora Base-G, Escape bajo fuego hace historia como la primera película occidental filmada íntegramente en Arabia Saudita. Además, es la de mayor presupuesto de la historia rodada en la misma zona.

La ciudad de Al’Ula, en la región de Medina (al noroeste de Arabia Saudita), se convirtió en la base de operaciones del equipo de filmación, algo que motivó a Butler a dar el “sí” para ser parte de la cinta.

“Fue un lugar excepcionalmente único para filmar y vivir”, afirma el propio Butler en las notas de producción. “Desde el momento en que llegué allí, me pareció especial. Había visto fotos de la zona, por supuesto, y se veía increíble, pero lo más sorprendente de todo es la energía que allí se respira”.

“Me encantó estar en Al’Ula y conocer Arabia Saudita, eso le dio un componente especial a este proyecto”, añade Butler.

“En mi tiempo libre, me dediqué a observar la historia y la naturaleza. Pero como lienzo sobre el que rodar, tiene muchísima personalidad y es muy dinámica. El lugar se incorpora a la película como un personaje más”, agrega.

Butler, eso sí, no se quedará con solo este filme dentro de su agenda de trabajos. El actor escocés pronto comenzará la producción de Greenland: Migration, la cual se espera que salga a cines a finales del 2024.

Con ese interés, pareciera que a Butler lo que le interesa es mostrar su capacidad para los golpes y las complejas secuencias de acción. No es para menos: el público siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Puede disfrutar de Escape Bajo Fuego en su sala de Cinépolis de preferencia. La película ya está en cartelera, pues se estrenó el pasado 27 de julio.