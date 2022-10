Como en ‘Volver al futuro’: Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencontraron en Nueva York

Michael J. Fox y Christopher Lloyd marcaron a toda una generación con Volver al futuro (Back to the Future), la recordada trilogía en la que interpretaron a Marty McFly y al doctor Emmet Brown. La exitosa ficción, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, fue un punto bisagra en la carrera de ambos actores y les dio una popularidad tal que, cada vez que los fanáticos los ven juntos, se conmocionan ante la nostalgia de viajar en el tiempo junto a ellos.

Eso fue lo que ocurrió en la Comic-Con de Nueva York, cuando el mundo entero fue testigo de un emotivo reencuentro entre los protagonistas de la famosa saga, que se estrenó hace 37 años. En escena, ambos actores se dieron un cálido abrazo y el público estalló con una fuerte ovación que se dio, primero, en la reconocida convención de historietas y, luego, en el universo de las redes sociales donde los usuarios se hicieron eco del momento.

A 37 años del estreno de 'Volver al futuro', Michael J. Fox y Christopher Lloyd se encontraron en Nueva York (Captura de video)

Durante el evento, ambos actores recordaron anécdotas del rodaje de la película y dieron lugar a risas y a las reflexiones personales, como cuando Michael Fox habló del Parkinson con el que lidia desde que fue diagnosticado en 1990, cuando tenía tan solo 30 años. Lejos de lamentarse, el actor de 61 años describió a esta enfermedad “como un regalo”, y profundizó: “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo y me dicen: ‘Estás loco’. Yo respondo: ‘Sí, no lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

En una charla íntima en la que primó la complicidad entre estos viejos amigos, Michael Fox destacó el apoyo que ha recibido todos estos años de personas como Chris Lloyd.

Por su parte, el intérprete de 83 años recordó el momento en el que se vieron por primera vez, cuando finalmente Fox fue elegido para reemplazar al actor Eric Stoltz, quien originariamente iba a interpretar a McFly en el mítico filme.

“No conocía a Michael personalmente, solo había oído hablar sobre él”, contó Stoltz destacando la “química inmediata” que se dio entre ambos.

Marty y el ‘doc’ se reencuentran en Comedy Central

Durante el encuentro, Fox también se tomó unos minutos para recordar a su madre, quien murió hace apenas dos semanas. Según rememoró, cuando lo convocaron para hacer Volver al futuro, él tenía 23 años y decidió llamar a su madre para conversar con ella antes de tomar la decisión de si tomar o no el papel. “Quieren que haga esta película de Steven Spielberg, pero tengo que hacerla de noche y, de día, tengo que hacer Family Ties”, le dijo en aquella conversación telefónica.

Frente a esa disyuntiva, su madre opinó que, si hacía ambos trabajos, estaría “muy cansado”, pensamiento que mantuvo hasta el último día. Convencido de su deseo, Fox le respondió: “Vivo para este tipo de cansancio. Todo va a estar bien”. Sin embargo, con el tiempo, el actor le dio la razón: “Hasta el día de hoy, bueno... hasta hace dos semanas, mi mamá pensó que era una muy mala idea hacer Volver al futuro. Le encantó la película, pero tenía razón: me cansé”, reconoció ante una audiencia totalmente conmovida en pleno Nueva York.