Comic-Con 2022: Vea aquí todos los ‘tráilers’ que se estrenaron en San Diego

La Comic-Con de San Diego dejó este 2022 una gran cantidad de avances, fechas de estreno y sorpresas que los fanáticos celebraron con emoción.

Avances de producciones de Marvel y de DC Comics, principalmente, fueron parte de los que se estrenaron durante la convención. Además, se presentaron trailers de títulos igualmente celebrados, como John Wick 4 y Tales of the Walking Dead.

A continuación los principales avances que se estrenaron durante la Comic-Con 2022 que ya están disponibles en servicios digitales, pues muchos aún no se han hecho disponibles para todo el público.

Pantera Negra: Wakanda por siempre

Esta será una secuela de Pantera Negra y Avengers: Endgame. Será la última película de la Fase Cuatro del Universo Cinematogrpafico Marvel y se estrenará el 11 de noviembre de este año en Estados Unidos.

Este lagometraje continúa la historia de Wakanda, pero sin su rey, T’Challa (cuyo intérprete, Chadwick Boseman, falleció). Este abrebocas deja la incógnita de quién será la persona que tomará el mando de la nación africana.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

La serie de Amazon Prime Video está inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien y ambientada en la Segunda Edad. La producción abarca la historia de los anillos de poder que permitieron a Sauron esparcir el mal por la Tierra Media.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, que ya había presentado un avance en el Super Bowl, llegará a la plataforma el 2 de setiembre.

John Wick 4

La saga que protagoniza Keanu Revees estrenará su cuarta entrega en marzo del 2023. Esta nueva entrega promete más escenas de acción y violencia.

Aunque la trama sigue siendo un misterio, el trailer estrenado en la Comic-Con de San Diego muestra al protagonista golpeando un poste forrado con cuerdas. Seguidamente se escucha una voz y más tarde a la persona detrás de ella: Shimazu quien le cuestiona a Wick si ha pensado dónde terminará todo.

En el avance, en el que Reeves aparece en medio de velas y misterio, se ve a John Wick luchando mientras se acompaña de variadas armas, entre ellas sus nunchucks (chacos).

¡Shazam! Furia de los dioses

Esta es la secuela de la cinta del 2019 Shazam! sobre el superhéroe de DC Comics del mismo nombre y se espera que se estrene en diciembre de este 2022.

El avance presentado durante la Comic-Con de San Diego muestra a Shazam dudando de su rol como héroe al compararse con otros de su colegas, como Batman, Aquaman y The Flash. Asimismo, el adelanto presenta a la familia Shazam dividiendo su tiempo entre la vida de superhéroe y la rutina hasta que las diosas Hespera (Hellen Mirren) y Kalypso (Lucy Liu) desatan el caos.

She Hulk

La heroína de Marvel tendrá su propia serie en Disney + a partir del 17 de agosto. La producción es protagonizada por Tatiana Maslany en el papel de Jennifer Walters, prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo).

En esta ocasión la trama gira en torno a la abogada Walters, quien adquiere poderes similares a los de su primo. Además, el video también revela la participación en la serie de Daredevil (Charlie Cox).

Black Adam

Esta película se desarrolla 5.000 años después de que Black Adam fue encarcelado y dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses. El personaje de DC Comics es liberado de su tumba terrenal y ahora está listo para desatar su poder en el mundo moderno.

El largometraje de Warner Bros. Pictures y protagonizado por Dwayne Johnson llegará a los cines el próximo 20 de Octubre.

I’m Groot

La serie de cortos originales siguen los días de gloria de Baby Groot mientras crecía y se metía en problemas entre las estrellas. Saldrá a la luz el 10 de agosto en Disney+.

Tales of the Walking Dead

Esta nueva antología de la exitosa serie de AMC se estrenará el 14 de agosto. Se trata de seis episodios y cada uno contará la historia de un personaje diferente. Algunos de los protagonistas serán nuevos, aunque también aparecerán historias basadas en figuras ya conocidas en el mundo de The Walking Dead.

Entre los protagonistas de la serie de terror y drama, se encuentran Terry Crews, Olivia Munn y Parker Posey.

Sandman

Adaptación de la afamada y galardonada serie de DC Comics, llegará a Netflix el próximo 5 de agosto.

Esta serie sigue al Rey del Sueño, quien emprende un viaje a través de los mundos para recuperar lo que le robaron y restaurar su poder, luego de permanecer por años en reclusión La producción fue co-desarrollada por el autor del cómic, Neil Gaiman, quien además fue el productor ejecutivo de esta adaptación de su obra.