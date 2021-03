3. Aaron Sorkin, el director de El juicio de los 7 de Chicago, también se vio afectado por la dura competencia en la rama de mejor director y no escuchó su nombre entre los aspirantes de esta categoría. Según New York Times, la inclusión de Thomas Vinterberg -director del filme danés Another Round-, fue la que dejó por fuera a Sorkin y su excelente trabajo como realizador del filme sobre las protestas contra la guerra de Vietnam. La película alcanzó seis nominaciones incluida la de mejor guion adaptado a cargo de Sorkin, así como mejor película.