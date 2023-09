‘Cacería en Venecia’: el detective Poirot enfrentará a fantasmas y asesinos en nuevo filme de su saga

Este 14 de septiembre, quienes aman las historias de misterio e intriga deben recurrir a su sala de cine más cercana: la cita no es menor. A partir de este jueves se estrena en Costa Rica la nueva aventura de uno de los detectives más icónicos de la literatura y el cine: el legendario Hércules Poirot.

En esta ocasión, el actor y director Kenneth Branagh retoma su papel como el astuto investigador en Cacería en Venecia, una película que promete sumergirnos en un oscuro y sobrenatural enigma.

En 'Cacería en Venecia' Poirot enfrentará no solo su jubilación como detective, sino sus propias creencias en fantasmas y seres paranormales. Foto: Disney - Rola

Los dilemas del detective Copiado!

La película, basada en la novela de Agatha Christie titulada Las manzanas, sigue los pasos de las exitosas Asesinato en el Expreso de Oriente (2017) y Muerte en el Nilo (2022), consolidando una serie de adaptaciones que han revitalizado al legendario detective Poirot.

En Cacería en Venecia, Poirot se encuentra retirado y desencantado con la profesión, por lo que decide alejarse de su vida anterior en la que todos los días se quemaba la cabeza resolviendo crímenes.

Sin embargo, la invitación a una sesión de espiritismo en la Venecia de posguerra lo arrastra de nuevo al mundo de los misterios. Una vieja amiga suya, quien de paso es escritora, lo convence de una experiencia que le revitalizará su amor por el oficio. Por supuesto, esto ocurrirá nada menos que en la noche de Halloween, lo cual detonará una aventura aterradora cuando uno de los participantes es asesinado. Todos los presentes, incluidos Poirot, acaban en un laberinto de secretos y conspiraciones sobrenaturales.

Tina Fey (izquierda) y Michelle Yeoh (centro) acompañan a Kenneth Branagh como Poirot en esta nueva aventura. Foto: Disney-Rola

El filme presenta un intrigante equilibrio entre el suspenso detectivesco y el misterio sobrenatural. Los fans pueden esperar una experiencia cinematográfica llena de giros dramáticos y sustos que mantendrán sus corazones latiendo al ritmo del enigma.

Además, en esta ocasión, Poirot no solo se enfrentará a una mente criminal, sino también a sus propias creencias: muchos de los presentes aseguran que el creador de los crímenes es un fantasma y que, en la mansión que se encuentran, hay presencias paranormales.

Además de Branagh en el papel principal, el elenco de Cacería en Venecia cuenta con estrellas como Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio y Michelle Yeoh.

La película acontece en el marco de Halloween, donde incluso hay una gran fiesta con niños en la mansión veneciana. Foto: Disney - Rola

Las primeras reseñas del filme son positivas: el redactor de cine Giovanni Lago, del portal Next Best Picture, expresó que “Cacería en Venecia es una gran mejora con respecto a su predecesor. El compromiso de Branagh de cambiar el tono de la serie da sus frutos en su mayor parte. Fácilmente, las mejores actuaciones de un conjunto de las tres películas de Poirot. Aunque al final fue un poco predecible, aun así me divertí”.

Jeff Conway, de Forbes, también tuvo un buen comentario hacia el filme, pues escribió: “Cacería en Venecia es una murder mystery majestuosa y sofisticada, que solo mejora gracias a su talentoso elenco. Tina Fey es perfecta con su comedia e ingenio. Michelle Yeoh es perversamente fascinante. Kenneth Branagh sigue sorprendiendo como su estrella central y director”.

Estas reseñas, sin duda, motivan para sumergirse en una noche de intrigas, sustos y suspenso. ¿Quién más que Hércules Poirot para resolver el enigma detrás de este nuevo y sobrenatural misterio?