‘Barbie’ sigue dominando la taquilla de las salas de cine

Barbie, el fenómeno cinematográfico dirigido por Greta Gerwig, se mantiene como la película más taquillera durante su cuarta semana, al recaudar 33,7 millones de dólares, aproximadamente unos ₡18.041 millones.

La película de Warner Bros, protagonizada y producida por Margot Robbie, continúa exhibiéndose en 4.137 salas de cine, resistiendo el declive que han experimentado la mayoría de los éxitos de taquilla en este año.

Esta producción superó los 500 millones de dólares y en apenas una semana se reunieron mil millones de dólares a nivel mundial, lo cual constituye un récord para una película dirigida por una mujer.

La segunda mitad del dúo “Barbenheimer”, Oppenheimer, volvió al segundo puesto en su cuarta semana después de una semana en el tercer lugar.

La película dirigida por Christopher Nolan y distribuida por Universal Pictures recaudó 18,8 millones de dólares, unos ₡10.071 millones en 3.761 salas.

El único gran estreno de la semana, The Last Voyage of the Demeter, de Universal, ocupó el quinto puesto con una recaudación de 6,5 millones de dólares en su primer fin de semana, equivalente a unos ₡3.480 millones

En su segunda semana, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem obtuvo 15,6 millones de dólares, aproximadamente ₡8.359 millones, asegurándose el tercer lugar.

Mientras tanto, la secuela de la película de tiburones protagonizada por Jason Statham, Meg 2: The Trench, recaudó 12,7 millones de dólares, lo que equivale a ₡6.807 millones, cayendo del segundo al quinto lugar en su semana segunda en cines.

