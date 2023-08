Margot Robbie podría ganar $50 millones por su éxito en ‘Barbie’

A tan solo 33 años, la australiana Margot Robbie podría ganar $50 millones en salarios y bonificaciones de taquilla por su rol de protagonista y productora en la aclamada película Barbie.

Esta información fue confirmada por tres personas allegadas a la actriz que conocen su contrato, según Variety.

Barbie recientemente superó los $526,3 millones en la taquilla de Estados Unidos y $657,6 millones en la taquilla internacional, sumando $1.180 millones alrededor del mundo.

Debido al éxito de la película, la directora Greta Gerwig también podría recibir altas bonificaciones. Ella se convirtió en la primera mujer en superar los $1.000 millones en taquilla a menos de un mes de su estreno.

Margot Robbie, de 33 años, ha sido clave en el éxito, reconocimientos y ganancias de la película del momento. Foto: Archivo.

Las ganancias millonarias de la película la posicionaron como el segundo lanzamiento más taquillero en la historia de Warner Bros, tan solo detrás de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2.

Aparte de interpretar a Barbie, Robbie se encargó de la producción por medio de su empresa LuckyChap Entertainment, la cual fundó en 2014 con su esposo y amigos cercanos. Han producido películas como Promising Young Woman, Birds of Prey y la serie Maid de Netflix.

En cuanto a su actuación, Robbie ha sido nominada a los Óscars por sus interpretaciones en I, Tonya y Bombshell.

Además, ha participado en éxitos del cine como Wolf of Wall Street, Suicide Squad y Once Upon a Time in Hollywood.