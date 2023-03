‘Avengers: Endgame’: ¡es hora del juego final!

Nada que hacer. Si Los Vengadores no superan esta batalla, el Universo estará muerto.

Esta vez Thanos no va a tener compasión de nadie. No la tuvo con Spider-Man, ni con Star-Lord ni con Pantera Negra, ¿porqué la tendría ahora con Iron Man o con cualquier otro forajido de los cómics?

Es una bestia inmisericorde el Thanos. Con tan solo un chasquido -en Infinity War (2018)-, hizo polvo a los justicieros y de paso hizo añicos el alma de miles de fanáticos alrededor del mundo.

“Mae, a mí el final de Infinity War me dejó traumatizado. Con decirle que salí llorando del cine y mae, no fui el único, no fui el único”, confesó Alfredo Coto, coleccionista costarricense de cómics.

No es para menos. Después de Infinity War el Titán Loco tiene control absoluto del Guante del Infinito y todos se preguntan si habrá alguna forma de revertir su poder.

“En teoría Thanos es hoy invencible. Con sus gemas controla la mente, el espacio, el poder, el alma y la realidad, es decir todo. No sé qué podrían hacer Los Vengadores para derrotarlo, o incluso para sobrevivir. Pero bueno, pa’ esos son superhéroes no”, agrega Coto con ojos saltones y una pícara sonrisa.

Avengers: Endgame (2019) es la ilusión de Alfredo, como la de medio mundo este jueves.

En masa, los amantes de Marvel y sus justicieros acudirán al cine con una sola expectativa en mente: ver a los Vengadores levantarse de las oscuras cenizas y aplacar, aunque sea un poco, los sentimientos de funeral. Pasar de las lágrimas a los gritos de victoria –esa es la consigna–, aunque tal parece que será imposible guardar los pañuelos.

Durante más de 3 horas, aproximadamente, los genios de Marvel tejerán los acontecimientos que nos llevarán a un desenlace que será histórico e inolvidable, según la promesa de Robert Downey Junior (Iron Man/Tony Stark).

“Los últimos ocho minutos de la película son, tal vez, los mejores ocho minutos de toda la saga, en cierto modo, porque todos (los superhéroes) están involucrados”, adelantó el intérprete, calentando más los ánimos.

Eso es mucho decir para una serie de 22 películas que, de 2008 a 2019, nos montó en una montaña rusa de emociones, sorpresas y enfrentamientos de la más deliciosa fantasía. Se trató de filmes que rompieron diversos récords de taquilla, lograron amasar miles de millones de dólares y redescubrieron el alma, valor y origen de algunos superhéroes poco habituales en el imaginario de las masas.

Es justo decirlo, la corona del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) brilla como el oro puro en la pantalla grande. Es una de las sagas de películas más exitosas de las historia y eso ni Thanos lo podrá destruir. (VEA: Datos poderosos)

Dicho esto, ¡es hora del juego final!

Todos unidos, "cueste lo que cueste". Así lo proclama el Capitán América en uno de los avances de la cinta. Cortesía de Romaly.

La guerra y su ‘statu quo’.

Cuando Thanos empuñó el Guante del Infinito y lo hizo lucir con todas sus gemas, el fin de la humanidad comenzó a gestarse.

Aleatoriamente, el villano logró imponerse sobre toda fuerza del bien y aniquiló a la mitad de la población mundial.

Los Vengadores no pudieron evitarlo. De hecho, muchos de ellos cayeron como zancudos ante su poder y pintaron desde la butaca el panorama más desolador posible.

Murieron muchos, sobrevivieron pocos. Su moral está por los suelos.

Iron Man (Tony Stark), por ejemplo, está probando el amargo sabor de la derrota y bebiendo algunas gotas de amarga agonía. Perdido en el espacio, a miles de kilómetros de la Tierra, poco parece que pueda hacer para evitar la debacle.

“Hola señorita Potts. Si encuentras esta grabación no te sientas mal. Parte del viaje es su final. Estar a la deriva en el espacio, sin posibilidad de rescate, es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se terminaron hace 4 días y el oxigeno mañana”, detalla Stark sobre su precaria situación, en uno de los primeros adelantos del filme.

Desde todos los flancos, Los Vengadores intentarán derrotar a Thanos y sus planes. Máquina de guerra (Don Cheadle) y Ojo de Halcó (Jeremy Renner) son parte de la batalla. Cortesía de Romaly

Pero aunque la situación es crítica para todos, aún hay justicieros que se mantienen en pie. Capitán América, Viuda Negra, Hulk y Thor deberán tomar la batuta para tratar de revertir los efectos de la catástrofe provocada por Thanos. (VEA: Superhéroes: muertos y sobrevivientes)

SUPERHÉROES: MUERTOS Y SOBREVIVIENTES La catástrofe de Infinity Wars dejó un panorama desolador en las filas justicieras. A continuación un repaso de las bajas que presentan Los Vengadores y de los sobrevivientes. FUENTE: MMARVEL WIKI COMICS, MARVEL.COM. || ÉDGAR JIMÉNEZ Y ALEX SÁNCHEZ / LA NACIÓN.

“Perdimos todos nosotros. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Esta es la lucha de nuestras vidas”, sentencia Steve Rogers (Capitán América), haciendo patente que la acción de Thanos ha tocado las fibras más sensibles.

Su dolor es tanto, y lo sienten tan personal, que no se quedarán con los brazos cruzados.

Lucharán juntos, “cueste lo que cueste”, como sentencia el Capitán América en uno de los tráilers de la esperada cinta.

Viajes en el tiempo y reinos cuánticos podrían ser la clave de una guerra furiosa y traicionera, donde desde ya se especula la despedida definitiva de varios de Los Vengadores originales.

Por tal motivo, es posible, que los fans no se libren del todo de las lágrimas. Al menos en la premier de la cinta, realizada el lunes en Los Ángeles; muchos de los invitados sacaron el pañuelo no una, sino en varias ocasiones.

“Lloré 5 o 6 veces. Es la película más emotiva y más épica del UCM”, atestiguó Peter Sciretta, de Slashfilm.

La preocupación es notoria en el rostro de Los Vengadores, pero el esfuerzo vale la pena. Cortesía de Romaly

Pero por ahora seamos positivos: pensemos en los salvadores, en las sorpresas y en las victorias que esperan conquistar. Por ejemplo, de Ant-Man (Scott Lang/Paul Rudd) se especula que será un eslabón angular para los viajes en el tiempo y que la Capitana Marvel (Carol Danvers/Brie Larson) se sumará a las filas para convertirse en una de las piezas más poderosas de la resistencia. ¡Ya veremos!

“Los Vengadores se enfrentan a las circunstancias muy, muy difíciles, por lo que se necesitará algo tan poderoso como Thanos. Por eso, en algún punto, descubriremos qué tan poderosa es ella y de todas las cosas de la que es capaz” comentó Samuel L. Jackson (Nick Fury) en una entrevista para el sitio ET.

Un filme para la historia.

Pero aunque aún desconocemos lo que realmente sucederá en la nueva cinta de Marvel, lo que sí es un hecho es que, según Kevin Feige, Avengers: Endgame será “la obra maestra” de los hermanos Russo, directores de la cinta.

“Son dos artistas de la narración que comprenden cómo satisfacer y subvertir las expectativas de la audiencia en formas extremadamente riesgosas", expresó Feige en las notas de producción del filme.

"Tuvieron la clarividencia y visión de terminar Avengers: Infinity War con los héroes derrotados de forma tal que lograron capturar la imaginación del mundo y desataron todo un evento cultural”, agregó el productor de la saga.

Y, ¿qué dice la crítica de la película? Pues todavía no mucho. La imposibilidad de emitir criterios formales sobre el filme, por prohibiciones relacionadas con el estreno, ha evitado que el mundo conozca a detalle sus criterios profesionales.

Pero hay buenas noticias, los críticos no se han aguantado del todo las ganas. A través de Twitter, muchos han adelantado aunque sea una pequeña porción de sus sensaciones.

Aunque el panorama es negro para los justicieros, los fans esperan la reacción más contundente de sus héroes. ¿Podrá Tony Stark salvar su vida? Cortesía de Romaly

“Avengers: Endgame es una epopeya magistral. Una verdadera culminación de 22 películas que no solo concluye la historia, sino que la amplía. Conocerás más cosas sobre el resto de películas mientras esta se desarrolla. Si Infinity War era el músculo, Endgame es el cerebro. ¡Y qué cerebro!”, expresó Erick Davis, del sitio Fandango.

Como un detalle, les decimos que Kevin Feige comentó que Avengers: Endgame no será la última película de la tercera fase del UCM. En una conferencia de prensa, en China, el productor mencionó que Spider-Man: Far From Home (2019) será la cinta que, tras su estreno el 2 de julio, pondrá la cereza en el pastel.

Pero para llegar a eso, antes Los Vengadores deberán pasar por encima de Thanos. Si usted quiere ver cómo termina este asunto, tome en cuenta que Avengers: Endgame es para todo público, aunque los menores de 7 años deberán ingresar acompañados de un adulto.

La película estará disponible en todos los cines del país, en 3D, Imax y formato tradicional 2D.

La Telaraña Fílmica de Marvel Desde el 2008, cuando se estrenó la primera cinta de Iron Man, estas han sido las conexiones de las 22 películas de la serie. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DE PELÍCULAS DEL UNIVERSO FÍLMICO DE MARVEL Y BASADO EN INFOGRAFÍA DE EMPIRE MAGAZINE 2015 || CARLOS FONSECA, ESTEBAN ESQUIVEL, FRANCELA ZAMORA, ALEXANDER SÁNCHEZ, NFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Ficha técnica:

Nombre: Avengers: Endgame

País: EE. UU.

Género: Acción-fantasía

Director: Anthony y Joe Russo.

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson.

Cines: CCM, Cinemark, Citicinemas, Cinépolis, Novacinemas, Multicines.