Aquaman regresa al cine, cinco años después y cuando ya poco importa

Aquaman refrescó al sombrío universo cinematográfico de DC en el 2018, cuando el carismático Jason Momoa dio sus buenos golpazos bajo el agua en una aventura cargada de acción y risas que le significó un gran éxito a Warner Bros. Corrían tiempos más felices, sin duda.

Con una jugosa taquilla mundial de $1.148 millones, aquella película de un tono más divertido e infantil que los filmes previos de la franquicia de DC fue la entrega con mayor recaudación de la saga de la Liga de la Justicia que inició en el 2013 con Man of Steel y la vigésimo sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Ahora, cinco años después, aparece Aquaman y el Reino Perdido, secuela que pareciera llegar muy tarde a salas. En primer lugar, porque un lustro suena a demasiado tiempo de espera considerando el frenético ritmo de las franquicias de superhéroes en el cine; y, por otro lado, porque esta entrega significará el punto y final para la era de DC que conocemos en la pantalla grande, ya que el nuevo mandamás de DC Studios, James Gunn, ya dejó claro que empezará de nuevo en el 2025 con distintos actores y abordajes.

En este marco, desde el miércoles 20 de diciembre está en salas esta película que buscará entretener a aquellos que siguen fieles a las filas de este emporio de héroes, aunque lo que suceda esta ocasión en pantalla no sea demasiado relevante en el futuro.

Aquaman (Jason Momoa) y su hermanastro Orm (Patrick Wilson) están en el centro de esta nueva entrega de la franquicia. Foto: Warner.

Echarse al agua

Antes que nada, conviene contar de qué va esta nueva película. Después de fracasar en su primer intento por vencer a Aquaman, el villano Black Manta (aún impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre) no se detendrá ante nada para acabar con el superhéroe de una vez por todas.

En esta ocasión, Manta es más poderoso, ya que ahora empuña el poder del mítico Tridente Negro, el cual desata una fuerza ancestral y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, antiguo Rey de Atlantis, para forjar una alianza que parecía improbable.

Patrick Wilson es uno de los actores preferidos del director James Wan. Foto: Warner

Para muchos críticos y fans, la historia no importa demasiado en este filme ya que cualquier evento que suceda no estará conectado con la próxima expansión del universo de héroes de DC. El cineasta James Gunn fue el encargado por Warner Bros. para curar el nuevo ciclo que tendrá la franquicia, donde el monarca de Atlantis no tendrá cabida (al menos en su actual versión) y se dará prioridad a otros proyectos como Superman Legacy (un reboot en el que no estará Henry Cavill), una nueva película de Batman y un largometraje basado en Swamp Thing, entre otros proyectos venideros.

En otras palabras, Aquaman y el Reino Perdido es el título crepuscular para esta etapa del universo cinemático DC. El último clavo en una franquicia que de por sí ya venía a menos y que terminó de perder valor cuando se supo que el “reset” llegaría en el 2024.

En una reseña del portal Espinof se lee que, si bien esta entrega no es la más memorable de toda la franquicia, el director James Wan “se la juega” para dar un producto comestible y entretenido.

“El toque de despedida que tiene Aquaman y el Reino Perdido no se traduce en un ritmo fúnebre o en reflexiones para adolescentes sobre el carpe diem, sino en todo lo contrario: nada importa porque nada de esto va a tener trascendencia, así que James Wan permite que la horterada, la violencia de tebeo y los chistes a destiempo inunden la pantalla, lo cual funciona por momentos”, escribió el crítico John Tones.

Por su parte, el cineasta aseguró sentirse feliz de volver al proyecto. En infinidad de entrevistas, Wan ha dicho que la primera entrega fue un ejercicio de creatividad y diversión que dejó a todo el elenco muy satisfecho. Con ese recuerdo, encaró esta nueva producción que, si bien no tendría demasiada relevancia para lo que se vendrá en el 2024, debía funcionarles a los fans del monarma marino.

“Estaba encantado de volver a la familia de Aquaman, al reparto que hizo que estos personajes fueran tan memorables y convincentes y al equipo creativo que ayudó a construir un mundo tan impactante e inolvidable. Me emocionaba ese reencuentro”, cuenta el director en las notas de producción de este nuevo filme.

Amber Heard tiene una escasa participación en este nuevo filme, donde vuelve a interpretar a Mera. Foto: Warner

Buscamos no solamente ampliar la historia y los personajes, sino también ofrecer al público una experiencia aún más inmersiva y emocionante — James Wan, director de Aquaman

Además, el director destaca que la película es muy estimulante visualmente, en especial por su representación de la Antártida, región en la que suceden los eventos del filme. Para el cineasta fue emocionante planificar cómo se vería esta zona helada en una historia de Aquaman.

“La Antártida me pareció un paisaje inspirador que nos resulta familiar, pero también es un lugar que la mayoría de nosotros no hemos visitado, y eso me permitió explorar una versión aumentada del mismo. Me entusiasmó la idea de crear este reino, un elemento visual completamente nuevo en esta película, junto con otros mundos nuevos”, agrega Wan, quien es reconocido por ser la mente maestra de sagas de terror como El Conjuro (2013), Insidious (2010) y Saw (2004).

Ahí no acaba todo

Para Amber Heard el juicio por difamación es "lo más doloroso" que ha vivido

Otro detalle ineludible del filme que se estrena es que Amber Heard nuevamente encarnará a Mera, reina de Atlantis, cargada de críticas y una gran presión mediática de fondo.

En contexto: la actriz ha estado en el ojo del huracán tras un polémico juicio con su exmarido, el actor Johnny Depp, que finalmente concluyó con un veredicto por difamación en su contra. Este caso, que se convirtió en un circo mediático, atrajo la atención global mientras dos figuras prominentes de la industria del entretenimiento se enfrentaban en los tribunales y en la esfera pública.

El juicio, que comenzó el 11 de abril del año pasado, atrajo una cobertura masiva, permitiendo que el drama legal se desarrollara frente a los ojos del público. La acusación de difamación por ambas partes llevó a un veredicto que vio a Depp siendo otorgado con $15 millones en daños, mientras que Heard recibió una compensación significativamente menor, con $2 millones.

Esta batalla legal no solo impactó la vida personal y profesional de ambas estrellas, sino que también ha dejado su huella en proyectos cinematográficos. Depp fue expulsado de la franquicia Animales Fantásticos, donde encarnaba al villano protagonista Gendell Grindelwald (el rol se lo dieron a Mads Mikkelsen), por lo que muchos internautas pidieron también la salida de Heard de Aquaman. Finalmente, ella no fue desterrada, pero sí se redujo su presencia en pantalla. Un lunar más dentro del desarrollo que ha tenido la película, que también debe lidiar con el terrible año en taquilla que tuvo DC con sus otros proyectos mal recibidos en las boleterías, como lo fueron Blue Beetle, Shazam 2 y Flash.

Críticas divididas

Por el momento, los comentarios en torno al filme no han sido los más positivos. “Le falta al filme de James Wan un compromiso más loco con el material pulp y popular que maneja, tal vez cuestión de los problemas de posproducción con DC y Warner, y la poca entidad de sus (innecesarios) villanos. Le sobra una a veces pomposidad que no va con él y personajes secundarios que no interesaban ya en la saga”, se lee en la crítica del portal internacional Fotogramas.

Por su parte, El Diario de España asegura que “es una película más digerible que las cuatro anteriores de DC, más que nada porque esta sí parece propiamente una película—, pero solo hasta cierto punto. Los terremotos industriales y los cambios de rumbo no han pasado en balde por ella. Se percibe la huella de los reshoots, el desarrollo es confuso, y desde luego algo raro ocurre con Amber Heard”, se lee en la reseña.

Aquaman y el Reino Perdido está disponible en Costa Rica desde el miércoles 20 de diciembre. Puede conocer la nueva aventura del rey marino en su cine preferido.