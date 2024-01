América Ferrera: repase el monólogo feminista de ‘Barbie’ que le valió la nominación al Óscar

América Ferrera, la intérprete estadounidense de raíces hondureñas que saltó a la fama por su papel como Betty Suárez en la serie Ugly Betty y más recientemente ha sido reconocida por su papel de Gloria en el filme Barbie, fue nominada en la categoría de mejor actriz de reparto para los premios Óscar que se entregarán el próximo 10 de marzo.

En Barbie, Gloria, personaje que es empleada de Mattel y madre, tiene un importante peso en el desarrollo de la historia de la directora Greta Gerwig. Y es que América Ferrera, de 39 años, tuvo a cargo una de las escenas más memorables, gracias al monólogo en el que habla de “lo imposible que es ser mujer”. Puede leerlo a continuación.

América Ferrera, quien entre el 2006 y 2010 interpretó a 'Ugly Betty', fue nominada a un Oscar gracias a su papel en 'Barbie'. Foto: GDA

“Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Como, siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal”, le dice Gloria a Barbie.

Gloria continúa:

“Como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias, pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero.

“Debes de ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas, se supone que debe encantarte ser madre, pero no hablas de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una profesional, pero también siempre cuidar a todos los demás.

“Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso se te acusa de ser una quejumbrosa. Se espera que te conserves bonita para los hombres, pero no tan bonita que amenaces a otras mujeres porque se supone que eres parte de la sororidad, pero siempre tienes que destacar. Siempre debes ser muy agradecida, pero no olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo debes reconocerlo, pero recuerda ser agradecida.

“No debes envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, nunca demostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias y resulta que no solo estás haciendo todo mal, sino que además, todo lo que pasa es tu culpa”.

Según El País de España, por la cabeza de Ferrara nunca pasó la idea de trabajar en Barbie. Fue hasta que Gerwig le propuso participar, asegurándole que tendría la libertad para ser actriz y lo que ella quisiera, que es justamente lo que refleja en su discurso.

Gerwig dio a conocer que para esta emotiva escena, América fue libre de elegir el tono y la interpretación del monólogo. Esta grabación se repitió “entre 30 y 50 veces”.

De Ugly Betty a Barbie

Entre 2006 y 2010, América Ferrera se convirtió en Betty Suárez, en la adaptación estadounidense del fenómeno colombiano Yo soy Betty, la fea. Encarnar a la mujer de lentes grandes y frenillos le valió a la actriz, nacida en Los Ángeles con sangre latina, reconocimientos como el Emmy, el premio SAG, el de Mujer latina del año por Billboard, incluso el Globo de Oro.

14 años después, Ferrera está a las puertas de ganar su primer premio Oscar gracias a su trabajo en Barbie.

Las otras nominadas

En el apartado de nominadas como mejor actriz de reparto figuran:

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple (El color púrpura)

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers (Los que se quedan)