Premios Óscar 2024: ‘Poor Things’ da la sorpresa y le mete competencia a ‘Oppenheimer’

La mañana de este martes 23 de enero el mundo del cine recibió una de las noticias más esperadas: la lista de nominados a los premios Óscar 2024, en la cual la cinta española La sociedad de la nieve amarró dos nominaciones: mejor película extranjera y mejor maquillaje y peluquería.

El anuncio de los aspirantes en las diferentes categorías fue transmitido por las diferentes plataformas digitales de la Academia de Artes y Ciencias del Cine (AMPAS, por sus siglas en inglés). Los presentadores fueron la actriz Zazie Beetz y el actor Jack Quaid (hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid).

Por supuesto, y como era esperarse, los grandes favoritos de la temporada de premios de este año, como Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon y Poor Things, acumularon la mayor cantidad de candidaturas a las estatuillas más codiciadas de Hollywood.

Sin ninguna sorpresa, Oppenheimer se alzó al frente de la lista con 13 nominaciones, incluyendo el que podría ser el primer Óscar para su director, Christopher Nolan.

Donde sí hubo novedades fue en sus perseguidores, pues al contrario de lo que ha pasado en otras premiaciones, Barbie no logró mantenerle el pulso al drama atómico, quedándose con “solo” 8 postulaciones. En cambio, los miembros de la Academia favorecieron a Poor Things, que con 11 nominaciones se apunta como la película que ahora todo el mundo quiere ver.

Killers of the Flower Moon también quedó muy bien ubicada de cara a los Óscar, gracias a sus 10 nominaciones.

'La sociedad de la nieve' está inspirada en la historia del accidente aéreo que sucedió en la cordillera de Los Antes, en 1972. (Netflix)

La ceremonia de premiación se realizará el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

Los nominados a los Óscar 2024 son:

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Zone of Interest

Actriz principal

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things

Actor principal:

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, May December

Mark Ruffalo, Poor Things

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor guion adaptado:

American Fiction— Cord Jefferson

Barbie— Greta Gerwig, Noah Baumbach

Oppenheimer — Christopher Nolan

Poor Things — Tony McNamara

The Zone of Interest — Jonathan Glazer

Pelicula Internacional

Io Capitano, Italia

Perfect Days, Japón

La sociedad de la nieve, España

The Teachers’ Lounge, Alemania

The Zone of Interest, Reino Unido

Mejor guion adaptado:

Anatomy of a Fall— Justin Triet, Arthur Harari

The Holdovers — David Hemingson

Maestro — Bradley Cooper, Josh Singer

May December — Samy Burch, Alex Mechanik

Past Lives — Celine Song

Actriz en un papel secundario

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Canción original

The Fire Inside, Flamin’ Hot

I’m Just Ken, Barbie

It Never Went Away, American Symphony

Wahzhazhe (A Song For My People), Killers of the Flower Moon

What Was I Made For?, Barbie

Película animada

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Noticia en desarrollo.