‘La sociedad de la nieve’: Así es la vida de los sobrevivientes del milagro en Los Andes

La vida y cómo luchar por ella son la consigna de la película que avivó los recuerdos sobre el avión que se accidentó en la cordillera de Los Andes, en 1972. La sociedad de la nieve es la producción de Netflix que en los últimos días ocupó las primeras posiciones en la preferencia del público, no solo por ser un nuevo filme sobre la conocida historia de lo que sucedió en el accidente, sino también por el interés en saber qué fue de los sobrevivientes de la catástrofe.

La sociedad de la nieve narra la historia delos pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. El avión llevaba cinco tripulantes y 40 pasajeros, entre ellos 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club. Viajaban desde Montevideo, Uruguay, hacia Santiago, Chile.

La aeronave, en su paso por la cordillera, chocó contra las montañas nevadas. El golpe provocó que las alas y la cola del avión se despedazaran y que el avión cayera estrepitosamente. Durante el accidente murieron varias personas, otras más fallecieron después, en las heladas montañas de Los Andes. De las 45 que salieron de Montevideo, solo sobrevivieron 16 personas. El siniestro ocurrió el 13 de octubre de 1972 y quienes vencieron las pericias en las montañas, fueron rescatados el 22 de diciembre.

En 2016, Fernando Parrado, sobreviviente del accidente aéreo de Los Andes, ofreció en Costa Rica una charla sobre motivación y superación en los negocios. (Mayela López)

Esta historia ha sido contada varias veces en el cine y también en la televisión. En la gran pantalla se publicaron los títulos Supervivientes de los Andes (1976), ¡Viven! (1993), Alive: 20 Years Later (1993), La sociedad de la nieve (2007) y ahora La sociedad de la nieve (2023).

Para televisión se produjo Trapped: Alive in the Andes, de National Geographic (2007) y I Am Alive: Surviving the Andes Plane Crash, de History Channel (2010).

¿Quiénes son los sobrevivientes del accidente del avión de Los Andes y qué pasó con ellos?

Después de semana de espera infructuosa de ser rescatados, Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vizintín se aventuraron a escalar las montañas y a tratar de vencer la nieve para encontrar ayuda. Al poco tiempo, Vizintín regresó a la nave siniestrada debido a las pocas provisiones de comida que tenían los expedicionarios. Después de 10 días de travesía, Canessa y Parrado lograron salir de la montaña y se toparon con el arriero Sergio Catalán, quien fue en busca de ayuda.

Por la tarde del 22 de diciembre llegaron dos helicópteros al sitio del accidente. En esa ocasión solo pudieron transportar a la mitad de los sobrevivientes, al resto los rescataron al día siguiente.

De los 16 sobrevivientes, 14 siguen con vida al momento del estreno de La sociedad de la nieve, según confirmó National Geographic en una nota recopilatoria sobre el suceso.

Javier Methol: Fue el primer sobreviviente de la tragedia en morir. Cuando pasó el accidente, él tenía 36 años. En el avión viajaba junto a su esposa Liliana, quien perdió la vida en una avalancha que cayó sobre el fuselaje de la nave. Los Methol tenían cuatro hijos. Tiempo después de ser rescatado se volvió a casar y tuvo cuatro hijos más.

Nuevo milagro en los Andes

Methol fue uno de los impulsores y presidente de la Fundación Viven, creada para realizar obras de interés público en homenaje a las personas que fallecieron en el accidente aéreo de 1972.

Murió el 4 de junio de 2015, por causa de un cáncer. Tenía 79 años.

José Luis Inciarte: Fue el segundo rescatado en morir. Era jugador del equipo de rugby, tenía 24 años y estudiaba ingeniería agrónoma cuando se estrellaron. Más adelante en su vida se convirtió en empresario agropecuario. Fue uno de los mayores productores lácteos de Uruguay. Falleció el 27 de julio de 2023, a los 75 años, también por un cáncer.

Fernando Nando Parrado: Jugador del equipo, en 1972 tenía 23 años y estudiaba ingeniería mecánica. Parrado viajó en el avión junto a su madre Eugenia y su hermana Susana. Eugenia falleció durante el choque y Susana murió varios días después debido a las heridas, el frío y el hambre. Fernando, por su parte, sufrió una fractura de cráneo y estuvo tres días en coma, pero se logró recuperar para luego convertirse en una pieza fundamental del rescate, al salir de expedición para buscar ayuda.

En el 2002, los sobrevivientes del accidente de Los Andes que fueron jugadores del Old Christians Club conmemoraron con un partido de rugby los 30 años de la tragedia. (Archivo)

Con el paso de los años, Parrado volcó su vida al automovilismo, llegando a ser campeón europeo. Después de esta faceta se dedicó a ser presentador y productor de televisión.

Roberto Canessa: Se destacaba por su habilidad para correr al jugar rugby, algo que le ayudó en su caminata junto a Parrado para buscar ayuda. Cuando el avión se estrelló tenía 19 años y estaba empezando a estudiar medicina: esos conocimientos también los aprovechó para ayudar a sus amigos heridos.

Fue jugador de la selección nacional de rugby de Uruguay y se graduó como doctor. Actualmente es un respetado cardiólogo infantil.

Roy Harley: Estudiante de ingeniería industrial y de 20 años al momento del suceso. Se graduó de dicha carrera y sigue trabajando en ese campo. Es padre de dos hijas y un hijo que jugaron en el Old Christians Club.

En esta imagen de archivo se ve a Fernando Parrado tomando agua derretida de la nieve durante su supervivencia en Los Andes, luego de que el avión en el que viajaba se estrelló el 13 de octubre de 1972. (Group of Survivors )

Eduardo Strauch: En 1972 estudiaba arquitectura y tenía 25 años. En el 2012 publicó el libro Desde el silencio. En su vida se ha destacado como un prominente arquitecto.

Daniel Fernández: De 26 años y graduado como ingeniero agrónomo a la fecha del accidente. Se casó, tuvo tres hijos y dirigió una empresa tecnológica. También se volcó a la escritura con el libro Regreso de la montaña.

Adolfo Strauch: Estudiaba ingeniería agrónoma y tenía 24 años al momento del percance. Se dedica a la ganadería.

Gustavo Zerbino: Siguió su camino como estudiante de medicina hasta convertirse en farmacéutico. Cuando el avión cayó, tenía 19 años. Después del rescate también jugó en la selección de rugby uruguaya y se vinculó a las autoridades de ese deporte. Fue director de una empresa química y estuvo al frente de organizaciones farmacéuticas

Imagen de cómo estaban hacinados algunos de los sobrevivientes del avión accidentado en Los Andes en 1972. Ellos se resguardaban en los restos que quedaron de la nave. (Archivo)

Carlos Páez: A sus 19 años cursaba ingeniería técnica agropecuaria, pero se decantó por la publicidad después de volver a su casa.

Antonio Vizintín: Estudiaba derecho y tenía 19 años cuando sufrió el accidente. Más adelante se convirtió en empresario de la industria química y se hizo conferencista.

José Algorta: Terminó de estudiar economía en Argentina, donde después trabajó como director de una fábrica de bebidas. Cuando el avión cayó tenía 19 años.

Álvaro Mangino: Al momento del siniestro era estudiante de ingeniería técnica agropecuaria y tenía 19 años. Se fue a vivir a Brasil varios años, pero regresó a Uruguay para fundar una empresa de aire acondicionado.

Roy Harley, uno de los 16 sobrevivientes de un accidente aéreo en Los Andes chilenos en 1972 posó para una fotografía en Canelones, Uruguay, el 15 de agosto del 2022. (Archivo)

Roberto François: Después del accidente se casó y tuvo seis hijos. Se dedica a la producción agrícola, siempre enfocado a lo que estudiaba cuando a los 20 años se estrelló junto a sus compañeros de equipo.

Alfredo Delgado: Licenciado en derecho y de 25 años cuando fue parte del accidente. Actualmente es abogado.

Ramón Sabella: También estudiaba ingeniería agrónoma, como muchos de los ocupantes del avión. Cuando cayeron en Los Andes, el joven tenía 21 años. Después de ser rescatado vivió en Paraguay. Cuando regresó a Uruguay se hizo conferencista y empresario.

A la izquierda, una fotografía original de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes. A la derecha, una imagen de la película 'La sociedad de la nieve', de Netflix. (Archivo)

Los reencuentros de los sobrevivientes del avión de Los Andes

La amistad de los sobrevivientes se fortaleció a lo largo de los años. La tragedia los unió y la vida los hizo casi hermanos. Después de ser rescatados, han mantenido una relación estrecha y, en varias ocasiones a lo largo de estas más de cinco décadas desde que sucedió el accidente, se han juntado para conmemorar lo sucedido.

Uno de los encuentros más emotivos fue el que se realizó en el 2002, cuando los sobrevivientes se reunieron con el arriero p Catalán, quien encontró a Parrado y Canessa. En esa ocasión, como ha sucedido varias veces, los jugadores del Old Christians Club tuvieron un encuentro de rugby con el equipo chileno Old Boys, en una emulación de lo que iba a ser el partido que no se pudo llevar a cabo en 1972.

Algunos de los sobrevivientes se alejaron del ojo público, pero otros mantienen una actividad más notoria dando charlas y conferencias de motivación basadas en su experiencia.

Daniel Fernández (izquierda), uno de los dieciséis sobrevivientes uruguayos del accidente aéreo de Los Andes, junto Pablo Vierci, escritor del libro 'La sociedad de la nieve'. (AFP)

Las entrevistas no pueden quedar por fuera cada vez que se cumple un aniversario del accidente. Los protagonistas han rememorado lo acontecido en conversaciones con varios medios internacionales.

En el marco del estreno de La sociedad de la nieve, se dieron otros encuentros. Por ejemplo, varios de los sobrevivientes han participado en diferentes actividades en torno al lanzamiento del filme.

Carlos Páez, Nando Parrado, Eduardo Strauch y Roberto Canessa, vieron la película cuando se proyectó en setiembre en el Festival de Cine de Venecia.

Carlos Páez interpretó a su propio padre en la película 'La sociedad de la nieve', de Netflix. (Netflix)

Además, como dato curioso, algunos de los rescatados participaron en la grabación de la cinta. Carlos Páez interpretó en el filme a su padre cuando al teléfono leía la lista de sobrevivientes para una estación de radio.

Otro momento emotivo es cuando la madre y la hermana de Fernando Parrado ingresan al aeropuerto. En el camino se topan de frente con un hombre, quien en realidad es el propio Parrado. Ramón Sabella y Antonio Vizintín también tuvieron sus cameos como usuarios del aeropuerto.

Por su parte, Roberto Canessa fue uno de los médicos que atendió a los muchachos en el hospital. Su imagen se ve justo detrás del actor Matías Recalt, quien lo representó en la ficción.

Gustavo Zerbino encarnó al entrenador del Old Christians Club. Daniel Fernández Strauch, aparece en una escena durante una misa, y José Luis Inciarte, en el bar que los deportistas solían frecuentar.

Antonio Vizintín y Agustín Della Corte, que lo interpretó en la película 'La sociedad de la nieve'. (La Nación/Argentina/GDA)