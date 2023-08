Un rinconcito de la zona norte se robó el corazón de Norval Calvo

El comediante e imitador Norval Calvo está enamorado de un rinconcito de la zona norte y por eso, cada vez que puede, se da una vuelta por ese lugar.

El director de Pelando el Ojo conversó con Tiempo Libre y confesó que le encanta pasear en La Fortuna de San Carlos.

“Me gusta el clima de ese lugar, la comida de los restaurantes y hoteles que hay ahí cerca y, sobre todo, la relajación que producen las aguas termales. No soy tanto de playa, de clima caliente”, contó.

Calvo insistió que le encanta el clima, que siempre está fresco, y nos detalló cómo son sus paseos.

“Generalmente voy en los fines de semana largos o cuando estoy de vacaciones. Suelo ir con mi esposa e hijo o con amigos.

“Cuando visito La Fortuna me gusta comer sushi, que me encanta, o también los mariscos, los arroces, la comida italiana también me gusta o hasta las carnes, soy medio carnívoro”, comentó.