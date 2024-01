Estas son las mejores hamburguesas de Costa Rica, según Fabián Recomienda

¿Alguna vez se ha preguntado dónde se pueden comer las mejores hamburguesas en Costa Rica? Para Fabián Recomienda, influencer tico que se dedica a probar ofertas gastronómicas, esta es una incógnita de todos los días.

Desde que comenzó a hacer contenido, Fabián Vargas Chavarría busca compartir sus restaurantes preferidos en todo el país, independientemente de si son empresas grandes o soditas locales. Por ello, ante consulta de La Nación, acá le contamos dónde degusta él su comida favorita: las hamburguesas.

El influencer Fabián Recomienda se dedica a degustar restaurantes en Costa Rica y el mundo. En la foto, aparece con una hamburguesa de Smash House en Barcelona, España. (Cortesía Fabián Recomienda)

1. Charles BBQ

Para Fabián Recomienda, Charles BBQ “entiende lo que es una hamburguesa”. Esto quiere decir que, para su gusto, maneja los ingredientes esenciales del platillo: pan, torta y queso.

Su orden en este lugar suele ser la hamburguesa Tal Cual, ya que cumple con estos parámetros y también es grasosa. Otro platillo muy popular y de su agrado es la HDP.

“No hay que hacer tantas cosas creativas en una hamburguesa. Siento que más bien se sale y termina haciendo algo que a veces sabe rico, pero que no es una hamburguesa como tal. Charles BBQ entendió ese concepto y simplificó mucho su menú, son hamburguesas sencillas y están muy bien logradas”, agregó.

Este local queda ubicado en Plaza Lindora, en Santa Ana. Su horario de domingo a jueves es de 12 m. a 10 p. m. y los viernes y sábados abren de 12 m. a 11 p. m.

Oriundo de Desamparados, Fabián Recomienda siempre ha visitado nuevos restaurantes para probar todo tipo de comidas. En la foto, con una hamburguesa de Charles BBQ. (Fabián Recomienda (izq) y Charles BBQ (der))

2. Santería Street Food

Con un estilo de hamburguesa un poco más seca, el segundo lugar para él se lo lleva el restaurante Santería Street Food, que tiene dos locales, uno en Curridabat y el otra en el cantón central de Cartago.

La orden de Fabián Recomienda es el clásico del local la hamburguesa La Perfect, que lleva una torta de 90 gramos.

Santería permanece cerrado los martes y tiene distintos horarios para el resto de la semana. Los lunes abre de 5:30 p. m. a 9 p. m.; de miércoles a viernes de 12 m. a 3 p. m. y de 6 p. m. a 9:30 p. m.; los sábados continuo de 12 m. a 9:30 p. m. y los domingos de 12 m. a 4:30 p. m.

Fabián Recomienda dejó su carrera de informático y ahora se dedica a la comunicación y redes sociales. En la foto está probando una hamburguesa de Santería. (Fabián Recomienda (izq) y Santería (der))

3. Burga

El platillo preferido de Fabián Recomienda en Burga es la hamburguesa Umami, la cual trae doble torta, doble queso, salsa aioli, cebollas caramelizadas y pepinillos.

Está en tercer lugar porque Burga no tiene un local físico, por lo que considera que la experiencia es distinta.

Para ordenar sus platillos, Burga cuenta con servicio exprés en las zonas de Rohrmoser y Guachipelín. Abren los miércoles (1 p. m. a 9 p. m.), jueves, viernes y sábado (1 p. m. a 10 p. m.) y los domingos (1 p. m. a 8 p. m.).

¿Por qué estos lugares son los preferidos de Fabián Recomienda?

De acuerdo con el influencer, este top 3 le “salió del corazón”, es decir, que nadie le pagó para mencionar un restaurante u otro. Los escogió por su calidad en el pan, las salsas y porque ofrecen una técnica smash en las hamburguesas, que es su favorita.

Esta preparación, según explicó, consiste en una torta delgada con un tipo de costra crujiente y jugosa, la cual se consigue al calentarla y aplastarla en una plancha.

“Esa costra es como crujiente, queda muy jugosa y donde la mezclas con quesito, no hay vuelta atrás. Después de probar una hamburguesa bien hecha de smash ya no se vuelve a las hamburguesotas grandes que ni siquiera pueden entrar en un bocado”, comentó.

Por otra parte, este joven de 28 años quiere transmitirle a sus seguidores que no se queden únicamente con los restaurantes que ya conocen, para que amplíen sus opciones y aprendan de nuevas culturas y comidas.

“Si yo quiero aprender de la comida italiana, me voy para Italia un mes (...) Esa es mi manera de hacerlo, porque no me gusta cocinar y no es algo que me apasione, lo que me apasiona y me encanta es comer. Siempre digo que prefiero morirme con 40-50 años comiendo rico y disfrutando que escatimar con una dieta. Yo disfruto comer, eso es lo mío”, expresó.

La popularidad de Fabián Recomienda

Con más de 200.000 seguidores en Instagram y 179.000 en TikTok, Vargas dice que lo más disfruta de este trabajo es ayudar a las personas, especialmente cuando visibiliza a quienes manejan restaurantes pequeños o locales.

Empezó a crear contenido en redes sociales en el 2020, cuando su perfil llevaba el nombre de fabianrawnature y estaba dedicado a la fotografía de naturaleza. De ahí captó la atención de ciertos hoteles y comenzó a producirles imágenes y videos promocionales.

En ese momento, todavía se dedicaba a la informática, pero mantenía su pasión por las artes y la creatividad. De repente, decidió hacer un video probando un corte de carne y subirlo a su perfil. La recepción del público lo tomó por sorpresa, porque el video alcanzó 100.000 visualizaciones.

En cuestión de meses, su cuenta se disparó y su popularidad fue creciendo con millones de reproducciones. Ahora cuenta con una amplia oferta gastronómica en sus canales digitales, donde se pueden encontrar recomendaciones de comida rápida, postres, carnes o platillos típicos.

También ha recorrido otros países en búsqueda de la mejor gastronomía, como Italia, España, Estados Unidos y México, en donde lanzó videos recomendando actividades y lugares para hospedarse.

“Costa Rica está evolucionando. Está entrando una oferta gastronómica muy chiva, entonces vale la pena que la gente aprenda un poco más, que se abra a conocer nuevos restaurantes”, finalizó.