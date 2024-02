Lussania Víquez nos reveló su plan para celebrar el Día del Amor y la Amistad

Lussania Víquez, querida presentadora de Informe Once, celebra el Día del Amor y la Amistad de una forma muy diferente y especial, fue por eso que nos compartió todos los detalles en Tiempo Libre.

La carismática colocha no es nada complicada para armar buenos planes, ella nos contó que desde que era novia de su ahora esposo Jorge Víquez, ambos llegaron a un acuerdo y es que en una fecha tan especial como el 14 de febrero no salen, ya que ambos opinan que es una fecha donde uno se puede topar con restaurantes llenos, presas, y hasta se vuelve un caos los tiempos de espera, es por eso que nos compartió un plan único.

“Por lo general celebramos la fecha unos días después, pero este año como ambos tenemos horarios invertidos por los trabajos, lo vamos a celebrar este fin de semana, eso sí, va a ser muy diferente porque vamos a celebrarlo con los mellizos en la casa, aquí vamos a hacer una deliciosa cena romántica, donde todos vamos a compartir”, comentó Lussi.

Para esta fecha especial, Lussiana y su esposo siempre se preparan, en este caso Jorge se va a encargar del plato fuerte, que es una porción de carne.

“Vamos a hacer trabajo en equipo, los dos vamos a cocinar, mi esposo se va a encargar de la carne porque es un experto, de hecho aprendió mucho de parrilla cuando estudiaba en Chile, entonces sabe de asados, cortes y términos, yo por mi parte voy a hacer una ensaladita y unas papitas. Los gemelitos van a comer bastante saludable, para ellos tenemos brócoli, papa, hígado de pollo y de fruta, pera”, contó Víquez.

Sin duda alguna esta será una fecha muy especial para la presentadora y su esposo, y es que por primera vez van a celebrar el día al lado de sus bebitos.

Es por eso que si usted todavía no tiene planes, haga las de Lussi, arme planes tranquilos en casa sin gastar de más.

Lussania Víquez y su esposo compartirá con su esposo y sus bebitos.

Lussania Víquez tiene una receta especial para sus gemelos.

“A veces es mejor organizar algo en la casa, yo antes de estar casada me reunía con amigas, para cocinar, ver películas y pasarla bien. No hace falta salir y gastar un ojo de la cara, los planes perfectos son cuando uno se reúne en la casa de alguien, se comparte y hasta se pasa mejor. De corazón les digo que no hay que gastar una fortuna para demostrar amor, hay muchas maneras de mostrar afecto”, comentó la guapa presentadora.