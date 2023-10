Teatro Nacional cumple 126 años: Celebre su aniversario con diversas actividades culturales

El 19 de octubre, de este 2023, el Teatro Nacional de Costa Rica cumplirá 126 años de esparcir arte y cultura a la sociedad costarricense. Por ese motivo, todos los ticos están invitados a celebrarlo en grande, con una serie de actividades abiertas al público.

Para empezar, este 14 al 15 de octubre, el recinto tendrá un tour de tramoya completamente gratuito, para que las personas conozcan la máquina que permite el cambio de decorados y efectos especiales durante una presentación de teatro. A la vez, el Instituto Nacional de la Música colaboró con el repertorio musical que sonará durante estos recorridos.

A lo largo de la semana también habrá charlas gratuitas relacionadas con el patrimonio, derechos culturales y literatura.

En cuanto a los conciertos, sobresale que la Orquesta Filarmónica volverá con un programa especial para conmemorar el aniversario del Teatro.

Con solo reservar por correo, los visitantes podrán conocer las fachadas principales del Teatro Nacional por su 126 aniversario. (Cortesía Teatro Nacional)

Además Karina Salguero, directora del Teatro, comentó que el evento de cierre será con una orquesta joven, a cargo del pianista Izmael Pacheco.

“Los precios para estos conciertos son realmente accesibles”, agregó Salguero.

A continuación, el detalle de todas las actiividades.

Programación del 126 aniversario del Teatro Nacional

Travesía Experiencia Tramoya

La travesía llevará al público a explorar el primer y segundo vestíbulo del Teatro, pudiendo apreciar en la luneta el funcionamiento de la tramoya y los tramoyistas, quienes se encargan de dirigir la máquina durante los espectáculos.

Finalmente, caminarán por el escenario y subirán al mezanine, donde apreciarán la nueva estructura iluminada. Los recorridos se harán el 14 y 15 de octubre, de 9 a. m. a 5 p. m.

Para disfrutar de esta visita guiada, en un recorrido de aproximadamente 25 minutos, las personas solo deben reservar su espacio al correo eventosespecialesteatronacional.go.cr.

Charlas en la Sala Principal

Para el lunes 16 de octubre, el conversatorio sobre El arte y la cultura como un derecho humano, en coordinación con la Defensoría de los Habitantes, comenzará a las 10 a. m.

Ese mismo día se tendrá la charla Hacia un gemelo digital del Teatro Nacional, a las 6 p. m., en coordinación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Entrega del emblema escudo azul

El jueves 19 de octubre se hará entrega del escudo azul. Este escudo es un emblema protector fijado en la Convención de la Haya de 1954, para marcar cuáles son los sitios culturales a los que se les debe otorgar protección ante posibles ataques por conflictos armados.

Este evento se realizará a las 10 a. m., en los jardines del Teatro.

Concierto Platinum con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica

El jueves 19 de octubre, a las 7:30 p. m., la Orquesta Filarmónica regresará al Teatro Nacional con un concierto de sus mejores éxitos. A la puesta en escena se le sumarán cantantes como Charlene Stewart, Kurt Dyer, Eduardo Quesada, Eduardo Aguirre, Carlos Daniel Castillo y Gustavo Salazar.

El programa del espectáculo incluye temas de variados géneros e idiomas, como Bad, Last Dance, I Will survive, La vida es un carnaval, Let it be, Another brick in the wall, Stairway to heaven, Hey Jude, De música ligera, boleros de Luis Miguel y más.

Los boletos para el concierto, que se consiguen a través del sitio web del Teatro o en la boletería física, tienen los siguientes precios: ¢25.000 (luneta y butaca), ¢22.000 (palcos y platea) y ¢19.000 (galería). Además, los estudiantes con carné y los adultos mayores reciben un 15% de descuento.

Emsable De Mozart a Gershwin

Con un ensamble de 25 músicos, bajo la dirección de Izmael Pacheco, el Teatro cerrará sus celebraciones de aniversario. Este concierto será el sábado 21 de octubre, a las 8 p. m.

Las entradas tienen un valor de ¢10.000 (general) y ¢8.000 (estudiantes y adultos mayores). El programa comienza con Eine Kleine Nachtmusik y el primer movimiento de la Sinfonía No. 40, de Mozart.

Luego, se interpretará el segundo movimiento de la Sinfonía No. 7 de Bethoven, así como algunos extractos de piezas de Chopin y Bach, para finalizar con Rhapsody in Blue, de Gershiw.