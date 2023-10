¿Se le antoja un vinito? Le contamos todo del evento que reunirá 70 bodegas y música en vivo

Blancos, rosados, tintos, espumosos… El mundo del vino ofrece sabores y colores para todos los gustos. Este 3 y 4 de noviembre se realizará una nueva entrega de ‘El Camino del vino’, feria que presenta un mundo de posibilidades para las personas fanáticas de esta bebida. La cita será en el Centro de Convenciones, en Heredia.

La sexta entrega de la feria del vino más grande de Costa Rica, organizada por Fifco, contará con 70 bodegas de 10 países. Por ello, quienes asistan a la actividad podrán darle un gusto al paladar con bebidas originarias de Italia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina, España, Francia, Chile y Estados Unidos.

El 3 y 4 de noviembre, 'El camino del vino' tendrá su sexta edición. Foto: Cortesía

Si bien en esta fiesta todo gira alrededor del vino, los amantes de otro tipo de bebidas también tendrán su espacio en el segmento Same But Different, allí encontrarán cervezas, destilados y bebidas alcohólicas saborizadas. Este evento es solamente para personas mayores de 18 años.

María Pía Robles, directora de relaciones corporativos de Fifco, comentó que el evento, que nació en el 2015, ha mantenido la premisa de acercar a las personas al mundo vinícola. Ella resaltó la importancia de disfrutar de esta actividad realizando un “consumo inteligente”.

“Actualmente, el objetivo continúa siendo el mismo, pero con la añadidura de que buscamos incluir al público más joven, para que también puedan disfrutar y admirar las características de la bebida”.

Los fanáticos de la cultura vinícola podrán disfrutar según su preferencia, sin embargo, la recomendación es que la bebida se deguste en este orden: vinos espumantes, blancos, rosados y tintos.

Vino y música

Como es tradición, este festival, que podrá disfrutarse de 3 p. m. a 12 a. m. (ambos días), habrá un invitado: la música.

La organización anunció la alineación de artistas que se presentarán cada día.

El 3 de noviembre, el público podrá cantar y bailar junto a Pri Díaz, Dirty Jack, Ale Merino, Majo León y música plancha en vivo. También se presentarán los DJ’s Jessie Gonzalez y Beer at Work.

El sábado 4 figurarán Rodrigo Lagunas, Mustang, Barock, Vale Merino, Majo León y música plancha en vivo.

Las entradas para la fiesta vinícola pueden adquirirse a través de eticket.cr. Hay dos tipos:

Entrada Wine Love ($70). Con este boleto, los amantes del vino tienen la posibilidad de degustar todos los vinos de la feria, exceptuando las catas premium.

Entrada Fun Lover ($55). Con ella se reciben cinco tiquetes de degustación.

Quienes paguen con American Express de BAC Credomatic recibirán un descuento.

¡Salud!