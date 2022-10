Atención amantes del vino: regresa la feria para aprender de la bebida y divertirse

Tinto, blanco, rosado, espumante...sin duda todos son deliciosos. ¿Pero sabía usted que existe mucho más por saber de vinos que solamente sus tipos?

Aprender más sobre esta milenaria bebida será posible en la quinta edición de ‘El camino del vino’, festival en el que los catadores más asiduos tendrán a su disposición 80 bodegas, así como una fusión entre el mundo vinícola y el entretenimiento.

En esta quinta edición, que regresa tras dos años de ausencia debido a la pandemia de la covid-19, las personas asistentes podrán no solamente dejar que el mundo del vino les envuelva, sino también disfrutar de un amplio menú de arte y cultura. La actividad se realizará el fin de semana del 4 y 5 de noviembre en el Centro de Convenciones, en Heredia.

Las personas amantes del vino y la diversión podrán disfrutar de ambas en 'El camino del vino', que se realizará a inicios de noviembre. Foto: Cortesía

Ambos días, el evento dará inicio a partir de las 3 p. m. y hasta las 12 a. m. La fiesta vinícola es solamente para mayores de 18 años.

Vino más diversión

Las 80 bodegas disponibles en ‘El camino del vino’ tienen nueve orígenes diferentes y, en el festival, estarán distribuidas por país (Argentina, España, Canadá-Australia, Chile, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos). En cada estación, las personas podrán hacer un viaje por la historia de los diferentes tipos de bebidas, además de catarlas.

La idea es que la experiencia sea integral y los aficionados a la bebida se animen a probar diferentes tipos y variedades. Para quienes gusten de otro tipo de bebidas, también habrá cervezas, destilados... y por supuesto, gastronomía.

En esta edición también se habilitará el área Same but different, en la que habrá destilados y vinos en formatos no tradicionales (como sangrías en lata).

En cuanto al tema del entretenimiento habrá conciertos, charlas, stand up comedy, entre otros. La novedad llega con la intención de que quienes aman el vino se dejen envolver en conocimiento, degustaciones y diversión.

En esta oportunidad FIFCO, empresa organizadora, tiene la intención de atraer a un público más joven.

“‘El Camino del Vino’ nació en el 2015 con el objetivo de educar e introducir a los costarricenses en la cultura vinícola. Este año, como parte de nuestros objetivos, se encuentra incluir a un segmento más joven para que pueda disfrutar y admirar las características de la bebida, siempre promoviendo el consumo inteligente como parte de la filosofía de la compañía”, comentó Maria Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de FIFCO.

El camino del vino es una actividad para personas mayores de 18 años. Foto: Cortesía

Las entradas

Para esta edición de ‘El Camino del Vino’ hay dos tipos de entradas, las cuales pueden comprarse a través de E-ticket o en Vinum Store. Cada una incluye el uso del parqueo y el acceso a las actividades de entretenimiento.

Las opciones disponibles son:

La entrada Wine Lover, que da la opción de degustar todos los vinos de la feria. El costo de esta es de $65 (al pagar con AMEX cuesta $60).

Mientras que la Fun Lover otorga cinco tickets de degustación y está pensada para quienes disfrutan de shows de entretenimiento, gustan del vino y además de otras bebidas. El precio es de $55 (al pagar con AMEX cuesta $50). En la feria podrán comprarse más tiquetes.

Para más información puede visitar caminodelvino.cr.