La famosa celebración mexicana de “La Santa Muerte” se vino a nuestro país

La Santa Muerte es una imagen que personifica la muerte y es profesada con devoción por sus seguidores.

La celebración a esta imagen es una tradición muy apegada a México, pero se ha ido introduciendo en otros países, como en el caso de Costa Rica.

Estas celebraciones han sido rechazadas por iglesias como la católica, evangélica, pentecostal, bautista, entre otras. Sin embargo; sus fieles devotos han manifestado que la muerte no puede ser vista como algo malo, sino que es parte de la vida y por ello su creencia, además ellos aprovechan para hacerle peticiones y adorarla.

Para que usted se haga una idea de qué es lo que se hace o qué significa, es como si se tratase de una religión, lo cual denominan “congregación”. Normalmente cuentan con un líder, que es el que organiza los cultos y los devotos llevan a la estatuilla sus peticiones y ofrendas.

Entre las ofrendas que le llevan están las flores, el tequila que no puede faltar en México, marihuana y tabaco. La estatuilla que es venerada tiene una forma femenina de esqueleto y su cuerpo es cubierto por una túnica.

La tradición de "La Santa Muerte" es traída de México.

Conversamos con Mithzi Bonilla, madrina o sacerdotiza de uno de estos cultos en nuestro país, en Zapote, ya que ella es quien se ha encargado de anunciar un evento que habrá el 17 de mayo y se trata de un culto abierto para los fieles seguidores “La Santa Muerte”.

Mithzi nos aclaró que este culto es una fiesta para los creyentes, mayores de edad, que previamente tuvieron una cita con ella, quien los asesora con este tema. La experta nos indicó que para esa fecha se espera una gran fiesta repleta de fieles creyentes.

La actividad contará con la exposición de dos Santas Muertes de 1.90 metros aproximadamente, que son traídas de México y se activarán (es como una “bendición”) con puros, aguas de romero y de ruda, además de pétalos de rosa, tal y como se hace en México. Los asistentes pueden llevar sus Santas Muertes también para que sean activadas.

Se van a montar las Santas Muertes en carros para ir a hacer una caminata y las personas en ese momento suelen hacer peticiones de bendición y protección. En el culto abierto también habrá mariachis y los visitantes pueden llevar sus ofrendas.

Estas son algunas de las ofrendas que llevan los creyentes de "La Santa Muerte".

Este culto iniciará a partir de las 6:30 p.m. el 17 de mayo, sin embargo días anteriores habrá una novena. Estas son como una guía o capacitación para aquellas personas devotas que deseen bautizarse y se llevarán a cabo desde el jueves 9 de mayo hasta el miércoles 15 de mayo en un horario de 6:30 p.m., a 7:30 p.m., después de que finalice la actividad, ya se pueden bautizar.

Los bautizos los realiza la sacerdotiza, que en este caso es Mithzy y esto se hará el jueves 16 de mayo con un costo de 45 mil colones sin la imagen de la Santa Muerte y 55 mil colones con la imagen.

Mithzi nos comentó que en el país hay muchos creyentes; sin embargo, no tienen dónde congregarse o participar de los santuarios, así que ella cuenta con un santuario que está abierto para todo público de martes a sábado de 11:00 a.m., a 5:00 p.m., esto no tiene relación con la actividad del 17 de mayo.

Así se visualizar un altar de "La Santa Muerte". Foto: Instagram

La sacerdotiza tiene gran experiencia en este tema ya que lleva tres años con la congregación y ahora será parte de este culto o fiesta para celebrar lo que ellos llaman “Santísima Muerte”, donde las personas podrán “rezar”.

Tanto para el culto, como para la novena y la actividad del 17 de mayo, no se menciona un lugar específico porque es algo exclusivo para personas devotas que tuvieron su cita con Mithzy, es por eso que únicamente avisan las fechas.

Eso sí, el santuario sí está habilitado, no requiere cita y no tiene costo. Esta “capilla”, como Mithzi le llama, se ubica 300 metros Sur de la tienda Génesis en Zapote, Barrio Córdoba, en una casa blanca, grande, portón negro.

El santuario es únicamente para peticiones y ofrendas, ya que para poder comunicarse con Mithzi se debe hacer por medio de sus redes sociales. Además, para ser parte de la actividad también es necesario comunicarse directamente con ella por medio de su cuenta en Instagram y TikTok: @mithzitarot

