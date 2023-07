Artista neoyorquino presenta en Costa Rica colección sobre uso masivo de plástico

El artista estadounidense Richard Vivenzio presentará su obra Dark Green, Deep Blue (Verde 0scuro, azul profundo) el próximo 8 de julio en el centro La Casablanca, ubicado en Santa Ana, San José.

La exposición busca representar el uso masivo de plástico y las problemáticas del cambio climático. Para ello, el artista combina medios mixtos como flores, plantas y maderas junto con plásticos, inflables y cuerdas.

Artista estadounidense Richard Vivenzio presentará por una única vez su instalación de luces, sombras y gravedad. (Foto: La Casablanca)

A partir de las 6 y hasta las 11 p. m se podrá disfrutar de la puesta en escena. Los visitantes contarán con un mapa para guiarse y recorrer el espacio de la casa cultural.

Según el propio artista, esta colección permite una introspección profunda para “enfrentar la realidad de que estas exageraciones poéticas (el cambio climático) se están convirtiendo en un futuro distópico al cual nos estamos acercando rápidamente”.

Vivenzio combina las técnicas de la escultura y la instalación; sumando elementos como la luz, la sombra y la gravedad. Para Dark Green, Deep Blue reutilizó piezas de madera y vegetación, ya que no de haberlas seleccionado, hubieran sido desechadas.

Para el día de la actividad, la organización insta a los participantes a llegar en un mismo tipo de transporte o mediante un vehículo que los vaya a dejar; con el fin de evitar una aglomeración de automóviles en el parqueo de la zona.

Esta exhibición, que es gratuita y para todo el público, ofrecerá un espacio de meet and greet con Vivenzio, en horario de 3 a 6 p. m. Para esta actividad se debe reservar llamando al 6192-7942 o enviando un correo a la dirección lacasablancapw@gmail.com.

Sobre el artista

El artista, radicado anteriormente en Brooklyn, Nueva York, reside en Costa Rica desde inicios del 2023. Antes realizó exhibiciones en centros como The New House Center of Contemporary Art y el Rockefeller Center.

La obra Dark Green, Deep Blue fue curada por el artista Christian Petzold, quien también realiza servicios de curaduría en el Rockefeller Center for the Contemporary Arts en Dresden, Alemania.

Exhibición 'Dark Green, Deep Blue' combina elementos para demostrar efectos del cambio climático (Foto: La Casablanca)

Artista yuxtapone naturaleza con plásticos (Foto: La Casablanca)