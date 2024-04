Selena Quintanilla será homenajeada en una noche con mucha emoción y nostalgia

Selena Quintanilla siempre será recordada por su estilo único y su gran voz que logró cautivar muchos corazones. Aún 29 años después de su muerte, sus éxitos siguen sonando.

Esa música que ha marcado a generaciones serán parte de una noche inolvidable para homenajear a la reina del Tex-Mex. Su música será interpretada por la carismática Melannie Otárola. Usted podrá bailar, cantar a todo pulmón y revivir los mayores éxitos de la artista.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 27 de abril a las 8:00 p.m., en el corredor gastronómico Casa Rojas en barrio Escalante, San José.

Si quiere apuntarse a esta gran fiesta en honor a la artista, puede adquirir sus entradas por medio de https://www.tiquetebox.app/e/selena24, el precio del ingreso general es de 8500 colones.

No cabe duda que canciones como “Amor Prohibido”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como La Flor”, “No Me Queda Más” y muchas más no podrán faltar en este espectáculo que ofrecerá Melannie con mucha pasión por lo que usted podrá desgalillarse junto con la artista nacional.