Luis Miguel cantó con Michael Jackson y Sinatra en el primer ‘show’ de su gira internacional

Luis Miguel dio inicio a su gira internacional la noche de este jueves 3 de agosto. El Movistar Arena, de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, fue testigo del regreso a los escenarios de El Sol de México, después de cuatro años de no dar conciertos. Pero más allá de la presencia y el talento del mexicano, en el show hubo un momento sublime: el intérprete, para sorpresa de todos, se ayudó de la tecnología para cantar junto a Michael Jackson y Frank Sinatra.

De acuerdo con una crónica publicada por La Nación de Argentina, Luis Miguel se mostró feliz y agradecido por empezar en tierras sudamericanas su Tour 2023. El espectáculo se movió entre recuerdos y grandes éxitos del artista, pero en medio de sus canciones, encantó al público al utilizar la tecnología para revivir a los estadounidenses.

Gracias a la tecnología, Luis Miguel tuvo a Michael Jackson como invitado sorpresa en el debut de su gira internacional 2023, en Argentina. (DIEGO SPIVACOW/ AFV)

El primer invitado sorpresa fue Jackson. Hace unos años, cuando estaban en los puntos más altos de sus carreras, Luis Miguel y Michael tuvieron la intensión de trabajar juntos, pero la reunión nunca se concretó. Sin embargo, hace un tiempo, un fan de ambos artistas realizó un montaje de sus voces en el tema titulado Smile, el video le gustó tanto al mexicano que él mismo lo compartió en sus redes sociales y ahora lo aprovechó para llevarlo al escenario.

Ese encuentro virtual enloqueció a los presentes en el Movistar Arena. La pieza fue compuesta por Charles Chaplin, así que todavía tiene más relevancia.

Luis Miguel sorprendió en su primer concierto

El otro homenaje de Luis Miguel fue a uno de los artistas que más ha admirado en su carrera y con quien tuvo el placer de trabajar voz a voz. Frank Sinatra se hizo presente en el espectáculo con la canción Come Fly With Me, que grabaron en conjunto para el disco Duets (1994), del crooner estadounidense.

El repertorio Copiado!

La lista de canciones de este primer concierto solo revela que, a más de 40 años de carrera, Luis Miguel cuenta con una amplia lista de éxitos.

En el Movistar Arena, el mexicano interpretó Será que no me amas, Amor, amor, amor, Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Te necesito, Hasta que me olvides, No me platiques más, Usted, La puerta, La barca, Inolvidable, Por debajo de la mesa, No sé tú, Entrégate, Tengo todo excepto a ti, La Bikina y La Media Vuelta.

Después del primer concierto de Luis Miguel en el Movistar Arena, en Buenos Aires, los comentarios de los medios de prensa argentinos son positivos. (DIEGO SPIVACOW/ AFV)

Además, aprovechando que está en la tierra del tango, hizo un sentido tributo al maestro Carlos Gardel al cantar temas como Por una cabeza, Volver y El día que me quieras.

¿En Costa Rica? Copiado!

La gira 2023 de Luis Miguel tiene fechas confirmadas hasta diciembre, en países como Argentina, México y Estados Unidos; sin embargo, trascendió que posiblemente en los próximos días el artista anuncie más shows para el 2024.

Aún no se sabe si Costa Rica estará incluida en la nueva agenda, pero los fans ticos de El Sol de México estarían encantados de que regrese a nuestro país para revivir las emociones que, por ejemplo, se sintieron en el 2019 cuando se presentó en el Estadio Nacional, en La Sabana.