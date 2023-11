Los Ángeles Azules en concierto: La cumbia se impuso sin importar las ‘misses’ y el fútbol

La gente no deja que nada ni nadie le quite lo bailado. El mismo sábado del clásico Liga-Saprissa y la final de Miss Universo, más de 6.000 personas llegaron al el Anfiteatro Coca Cola, de Parque Viva, para disfrutar de la cumbia de Los Ángeles Azules y el repertorio ranchero de Paola Jara.

En la primera media hora, con temas de Juan Gabriel, Selena y hasta “reguetón viejito”, los Plancharanga alistaron el escenario para Paola Jara y calentaron el ambiente para una parte del público que llegó tempranito.

Después de esto, la colombiana irrumpió junto a su banda para demostrar que telonera y desapercibida no son sinónimos.

Ángeles Azules en concierto

Con Jara y a puro galillo, los presentes sacaron el despecho para acompañar a la artista en una hora de música que incluyó versiones de clásicos como Si una vez, de Selena, con la cual terminó de conectar con los espectadores.

“Es difícil en un país que no es el propio, porque no sé cuáles de mis canciones han escuchado”, dijo. No obstante,buena parte del público en La Guácima (Alajuela) coreó sus temas Salud por él y Que sufra, que chupe, que llore.

Ángeles Azules conoce a su público y no para de complacer con sus éxitos. Así lo hizo este sábado 18 en el Anfiteatro Coca Cola de Parque Viva. (Jorge Navarro para La Nación)

La cantante dedicó un momento para su esposo, el famoso Jessi Uribe, con la canción Como si nada, la cual grabó a dúo con él. “Ya nos conocíamos, pero cuando hicimos esta canción, nos enamoramos”, confesó.

También, aprovechó la ocasión para honrar la música de su tierra, cantando el vallenato Hoja en blanco. Se marchó muy agradecida con el público, que después de gozar la cabanga, estaba más que listo para el baile.

A la cantante colombiana Paola Jara le correspondió abrir el concierto de los Ángeles Azules. La gente coreó sus canciones y se emocionó en su presentación. (Jorge Navarro para La Nación)

Fue el turno para Los Ángeles Azules. De entrada, el grupo de la familia Mejía Avante fue recibido con el júbilo total de una masa de personas a las que las piernas les exigían cumbia. Mi único amor, La cumbia del acordeón y Mi niña mujer fueron algunos de los primeros temas con los cuales la agrupación mexicana correspondió el afán de baile que colmaba el ambiente.

Sin embargo, fue hasta el tema El listón de tu pelo que se desató la locura entre los presentes, que corearon con todas sus fuerzas al compás del grupo surgido en el barrio mexicano de Iztapalapa.

La noche transcurrió en meneos y brincos de swing criollo, con temas como Otra noche y El amor de mi vida. El público no paró de bailar la cadena inagotable al ritmo cumbiero que Los Ángeles Azules impusieron.

El público en Parque Viva la noche de este sábado, en el concierto de Ángeles Azules, fue agradecido y proactivo: no paró de cantar y bailar en todo momento. (Jorge Navarro para La Nación)

Una de las canciones que mejor recibimiento tuvo durante esta parte fue Tú y tú, pieza que ha sido uno de los más recientes éxitos de la agrupación, en la cual colaboran con dos artistas del género urbano: la argentina Cazzu y el mexicano Santa Fe Klan.

Si bien las energías de la gente seguían al tope, ya el reloj había agotado gran parte del tiempo que disponía el concierto y aún no sonaban varios de los éxitos de la banda mexicana.

Hasta que llegó el momento en que los músicos aceleraron en una recta final cargada de los temas favoritos de la gente; abriendo así el comienzo del fin con la popular canción ¿Cómo te voy a olvidar?

El grupo Ángeles Azules ofrece una cadena de música y energía enorme durante toda la presentación. (Jorge Navarro para La Nación)

El público no le había bajado ni una raya a la fiesta que montaron en el anfiteatro de Parque Viva. Aunque no había queja, la gente mostró las ganas que tenía de corear esta pieza y, también hay que decirlo, los gritos misóginos que ya son como uña y carne con la canción.

La cumbia paró, por unos momentos, para regresar al grito incesante de Otra, otra al que Los Ángeles Azules acudieron prontamente. Respondieron con 17 años y Nunca es suficiente, dos clásicos de su repertorio que no podían faltar en esta ni en ninguna de sus presentaciones.

El de los Ángeles Azules fue concierto disfrutado de cabo a rabo por los espectadores. (Jorge Navarro para La Nación)

Luego de estos dos temas, los músicos se retiraron del escenario, pero no así la gente. Parte importante del público siguió varios minutos después, bailando con las canciones que la producción reprodujo para amenizar la salida.

Así cerró una noche que dejó en claro lo indispensable de la cumbia para el público tico y que, si es la de los Ángeles Azules, las ganas de bailar no se les quitan ni con los músicos fuera del escenario, ni mucho menos con otros eventos en la agenda.