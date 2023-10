Kim Hyun Joong en Costa Rica: ídolo del K-Pop y estrella de ‘Boys Over Flowers’, dará concierto aquí

El cantante, actor y compositor surcoreano Kim Hyun Joong, ídolo del K-Pop y estrella de la serie Boys Over Flowers, dará concierto en Costa Rica, así lo confirmó Studio PAV LATAM, productora del espectáculo en nuestro país.

El show en suelo costarricense es parte de la gira internacional Rising Impact World Tour, que llevará al artista a presentarse en 11 ciudades de Latinoamérica.

El surcoreano Kim Hyun-Joong presentará un concierto de K-Pop en Parque Viva. Él viene a Costa Rica con su gira 'Rising Impact World Tour'. (Cortesía)

La cita en Costa Rica será el 17 de noviembre en Parque Viva, a partir de las 8 p. m.

“Desde su debut en 2005 como líder y vocalista de SS501, Kim Hyun Joong ha sido una figura prominente en la escena del entretenimiento de Corea del Sur. Ganó fama internacional tras su aparición en el programa We Got Married y su papel emblemático en Boys Over Flowers. Tras el éxito de SS501, emprendió su carrera en solitario con álbumes aclamados como Break Down, LUCKY y ROUND 3. Además, su talento actoral le ha llevado a ser protagonista en dramas como Playful Kiss y When Time Stopped”, explicó la productora en un comunicado de prensa.

Detalles del concierto de Kim Hyun Joong en Costa Rica

Las entradas para el concierto de Kim Hyun Joong en Costa Rica ya están a la venta en el sitio www.passline.com

Los precios y localidades son: ¢32.500 (zona general), ¢43.000 (zona Premium) y ¢54.000 (zona Black); a estos montos se les deben de sumar los cargos por servicio de la tiquetera.

Además, a través del sitio web kpoptickets.com, los seguidores del artista tendrán la oportunidad única de adquirir paquetes de beneficios exclusivos, que incluyen mercancía oficial, asistencia a la prueba de sonido, y hasta una foto grupal con él, agregó la productora.