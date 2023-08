Ednita Nazario: ‘No creo en la mujer víctima, todas tenemos esa ‘Super Woman’ adentro’

La fortaleza femenina en una sola voz, así es la puertorriqueña Ednita Nazario. Es una mujer intensa, divertida, agradecida con la vida, amante de las pequeñas cosas, pero también de los grandes momentos que vive en el escenario.

La Reina, así la bautizaron en su natal Puerto Rico, y con ese apelativo es que llega a nuestro país para interpretar sus grandes canciones de amor y desamor.

La cita con La Reina está pactada para el domingo 3 de setiembre. Parque Viva será el recinto que albergará este espectáculo en el que Nazario presentará éxitos como Lo que son las cosas, Tú sin mí, Quiero que me hagas el amor, Aprenderé o La más loca, la más bella.

La espera de los fans de Ednita para volverla escuchar en suelo tico ha sido larga. Su último concierto en Costa Rica fue en agosto del 2014, cuando la boricua dio un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia. “Ha pasado demasiado tiempo, pero nada sucede en la víspera, y estamos más que felices de reencontrarnos con el público tico”, dijo la intérprete en una entrevista virtual con La Nación.

En dicha conversación, la diva de la música romántica latinoamericana habló sobre su fortaleza, esa que la ha convertido en una voz viva de las mujeres. También contó por qué es una mujer empoderada y aseguró que siempre trata de emular el mejor ejemplo que tuvo: su madre.

La artista fue de las miles que sufrieron de manera impactante la pandemia de la covid-19, pero no se dejó vencer. En el proceso de adaptación realizó conciertos virtuales, promocionó su libro biográfico, estrenó canciones y hasta inició un podcast que le permitió mantenerse en contacto con el público, pero afirma que volver a los escenarios con esta gira la llena por completo.

“La vida sigue, siguen las cosas, sigue el trabajo, la música y la vida misma. Estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa. La pandemia fue una pesadilla para todos, pero de lo malo, lo bueno. Nada sustituye la presencia física, pero gracias a las redes sociales y el Internet, mantuvimos el contacto con el público. Ahora, después de todo, estamos con todos los cañones puestos, los motores encendidos y un deseo enorme de este encuentro físico”, dijo.

-¿Qué se siente volver al escenario con una gira como la actual?

-Uno se siente como un nené chiquito con juguete nuevo. Hay una emoción grande, de esas que se siente después de una eternidad, porque el tiempo así se sentía (...) Están todos los nervios, el mariposeo, la emoción, las ganas de que todo salga bien.

-¿Por qué llamar a la gira La Reina?

-Eso de La Reina es un apelativo que me puso el público, pero yo soy Ednita, una persona normal como cualquier otra. Le quise dar el título a la gira porque para mí yo soy reina de mi propio castillo. Mi castillo y mi reina habitan en mi corazón, en mi intelecto y mi cuerpo. No tengo súbditos, mi castillo soy yo, y quiero que la gente se sienta de la misma forma. En el concierto nos vamos a reunir todos los monarcas, no hay súbditos, ni ejército. El mensaje es ese: cuando tú vives una vida plena, eres el rey o la reina de tu propio castillo; respondes a ti, a tus sentimientos, a tus formaciones, a tu intelecto, a tus capacidades como ser humano de conectar con los demás, pero de tú a tú.

-Usted se ha identificado como una voz de fortaleza femenina. Nunca se ha quedado callada, graba lo que quiere, la han censurado... ¿Por qué ser de esta forma?

-Creo que si hay una responsabilidad grande que tenemos los artistas y yo, como artista y como mujer, es ser honesta, real, abierta y directa. No voy a presentar lo que no soy porque me estaría traicionando a mí misma y a la forma en que me criaron. Mi madre fue una mujer que, sin abusar de la palabra empoderada, siempre fue íntegra, fuerte y tierna. A pesar de su corta vida, fue un gran ejemplo de que se puede ser todo en la vida: profesional, una buena madre, buena esposa, tener intereses propios y diversos.

”Emulo a mi madre siendo una mujer honesta, vertical, que digo lo que pienso, que hago lo que quiero sin hacerle daño a nadie, que vivo mi vida a consciencia, que tengo presente la verticalidad y que entiendo que debo de presentarme ante el mundo tomando en cuenta que mi prioridad siempre ha sido mi hija. Mi trabajo como madre ha sido prioritario, siempre he podido hacer las dos cosas.

”No creo en la mujer víctima, no creo en el ser humano víctima. Todas tenemos esa Super Woman adentro, esa mujer poderosa que nos puede rescatar de momentos oscuros y si no, podemos buscar a alguien que nos ayude a salir (...) Esa es la persona que resuena en mi corazón, eso es lo que yo quiero proyectar”.

-¿A quién le canta cuando se sube al escenario? ¿A qué tipo de personas?

-Le canto a la vida, a todo ser que esté vivo. No soy de una generación específica, ni le canto a un grupo específico, le canto a la vida en todas sus manifestaciones, en todos sus momentos. Canto desde el punto de vista de una mujer que habla claro, directo, que no tiene temor a expresar sus emociones y sentimientos. Eso es lo que es importante para mí: ser dueña de mis emociones, dueña de mí misma, tener la seguridad y la libertad de expresarme con respeto y cariño, pero sobre todo con transparencia y con libertad.