Alegría y nostalgia invaden a los fans de CNCO previo al último concierto de la banda en Costa Rica

Decenas de fans del grupo CNCO cuentan las horas para ver a sus ídolos en el último concierto que darán en el país, como parte de su gira de despedida llamada “La Última Cita”.

Este sábado, Parque Viva vibrará con los mejores éxitos de la banda que se formó en el 2015, durante el reality show “La Banda” y los seguidores de Christopher, Erick Brian, Richard y Zabdiel esperan que este concierto sea inolvidable.

Tiempo Libre conversó con Michelle Orozco, vicepresidenta del CNCO Oficial Fans Club Costa Rica y con Mariel Peña, una de las integrantes de este club de fans y compartieron algunas actividades que llevarán a cabo durante el espectáculo, que dará inicio a las 8 de la noche.

Michelle Orozco es la vicepresidenta del club de fans desde el 2018. Cortesía.

Emocionadas

El club de fans se inauguró el 18 de diciembre del 2015.

Mariel comentó que varios seguidores fueron a recibir al grupo al aeropuerto, que llegó al país el viernes a eso de la 1 de la tarde y han planificado algunas actividades, para disfrutar con todo de este concierto.

“El club de fans se compone de unas 30 personas y tenemos planeados algunos ’fans proyects’, que son actividades que haremos durante el concierto.Pondremos unas pegatinas de color en los flashes de los teléfonos, para que se vean de otro color, cuando suene una canción (no detallaron cuáles, para mantener el elemento sorpresa).

“Además, a cada uno de los asistentes al concierto se le dará una banderita de los países en los que nacieron los integrantes (Ecuador, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico); para que se vean y en la canción ‘Tu luz’ tendremos banderas de colores”, afirmó.

Mariel es informática, tiene 23 años y viajará el sábado por la mañana, desde Puntarenas, donde vive, para reunirse con sus amigas e irse juntas para Parque Viva.

Mariel Peña saldrá de Puntarenas a las 7 a.m. para ver a su grupo favorito. Cortesía.

“Soy fan de CNCO desde el 2017. No pude ir al primer concierto que hicieron en Costa Rica, en el 2018 y ahora estoy muy emocionada, no he dormido con solo el hecho de pensar en que veré a mis artistas favoritos.

“Tengo discos y unas fotos de una cámara instantánea. Mi canción favorita es ‘Cien’”, comentó.

Michelle es vicepresidenta del fans club desde el 2018 y esta estudiante detalló que espera una conciertazo.

“He visto que ellos son muy sentimentales y lo están expresando en esta gira y eso le llega a los fans.

“Ha pasado que hay artistas que se separan y no hacen una gira de despedida y el ver que ellos se despedirán del público me emociona, es toda una experiencia”, dijo.

Michelle colecciona discos, camisetas y un espejo e irá al concierto con su mamá, Lizeth y su hermana Oriana.