Waleska Oporta presenta a su nuevo amor: ‘Mi podcast hizo de Cupido’

El amor llegó a la vida de la comediante Waleska Oporta y ella está muy agradecida. Así lo mostró en una publicación en Instagram, donde compartió con sus seguidores lo enamorada que está de Juan Manuel Ugalde (Juanma), guitarrista de Debi Nova y de la banda de rock costarricense Voodoo.

“La espera valió la pena, el amor del bueno que tanto anhelaba llegó cuando solté, cuando dejé de forzar (buscar) y cuando me amé a mí misma más que nunca”, compartió Oporta.

En entrevista con La Nación, Waleska abrió su corazón y conversó de esta nueva etapa de su vida, en la que asegura sentirse plena y agradecida.

“Ando enamorada, es cierto (risa). Estaba soltera desde el 2019 y la verdad ya me había rendido de la idea de tener pareja, así que comencé a tomarme más cuidado, renuncié a mi trabajo, me corté el cabello y dije: igual ahorita no estoy amarrada con nadie, ni ando buscando a nadie”, contó la comediante.

En su podcast Waleska y Ugalde siempre tienen invitados. En el episodio 102, el comediante Daniel Ugalde (el otro presentador) llevó a la banda Voodoo para que tocaran.

“Automáticamente, hubo química. Nos hicimos amigos, comenzamos a salir y ahora ya tenemos tres meses de novios y seis de conocernos (risas). Y me siento muy contenta, enamorada y agradecida con la vida”, dijo.

Waleska Oporta: "Juan Manuel es una persona muy talentosa y un hombre maravilloso". (Cortesía Waleska Oporta)

La también presentadora de Confesiones con Waleska detalla que lo que más la atrapó de su actual pareja fue su sentido del humor.

“Desde el momento uno hubo chispa, atracción física, todo (risas). Pero creo que lo que más me cautivó fue su sentido del humor, además de lo saludable que ha sido este proceso, que se ha venido desarrollando como debe de ser, una progresión natural. Paso a paso”, explicó.

“También compartimos valores. Somos muy románticos; además, ambos compartimos la ideología de la monogamia, nada de poliamor (risas). Somos tradicionales y cabe resaltar, por supuesto, que es una persona muy familiar. Me llevo muy bien con su familia y él con la mía, que es muy importante”, agregó la exparticipante de Tu cara me suena.

Waleska dice que jamás imaginó que su podcast sería la llave que le abriría la puerta al amor, algo que anhelaba muchísimo.

“Él apareció solito. Mi podcast hizo de Cupido (risas) junto con Daniel Ugalde. Nunca se me pasó por la cabeza que con este proyecto que nació en pandemia en medio de la encerrona, iba a darme este amor tan bonito”, afirmó la vecina de Guadalupe.

Algo que les llama mucho la atención es que las personas ingresan a ver los capítulos 102 y 121 del podcast para ver sus inicios con Juan Manuel.

Usted también puede hacerlo; por eso le dejamos ambos episodios para que sea parte de esta historia de amor. Además, puede seguir viendo y escuchando a Waleska Oporta a través del podcast Waleska y Ugalde y Confesiones con Waleska en Youtube.

Episodio 102 Copiado!