William Mora, exfigura de Repretel, queda eliminado de ‘Force Masters’

Desde hace dos semanas que los 10 clasificados se lo juegan todo en la segunda fase de Force Masters, de Teletica, pero como solo habrá un ganador y ya empezó la eliminación. El primero en despedirse en esta etapa del juego fue el conocido entrenador personal William Mora este 2 de abril, en el sétimo programa.

El conocido William Mora fue el primer eliminado de esta segunda fase de 'Force Masters'. Foto: Teletica para LN

El deportista, recordado por ser ficha de Guerreros de Repretel y una figura bastante seguida en redes sociales, fue eliminado luego de que la sumatoria de los tiempos logrados en el sexto y sétimo programa no fueran favorables para él. Al final acumuló un tiempo de poco más de 6 minutos y 19 segundos.

“He aprendido mucho y a veces no nos toca. Aquí no he tenido el mejor rendimiento, a veces se gana y a veces se pierde”, comentó tras despedirse de la competencia televisada de canal 7.

LEA MÁS: ‘Force Masters’: la competencia deportiva de Teletica que le hará comerse las uñas

Verónica Aragón, la única mujer que continúa en la competencia, sigue demostrando sus habilidades y destrezas. Foto: Teletica para LN

Éxito consecutivo Copiado!

En toda competencia se puede perder o ganar y esta noche el gran triunfador fue el participante Steven Castro, quien por tercera semana consiguió completar todo el circuito y, además, tuvo el mejor tiempo. En el sétimo programa logró completar el circuito en casi tres minutos y seis segundos.

Entre lo más destacado de su participación fue que superó sin dificultad el obstáculo Bifröst, que se incorporó en esta segunda fase. Tras su buen desempeño, el joven de 25 años recibió ¢600.000.

Otra de las participaciones destacadas de la noche fue la de Verónica Aragón, única mujer de la competencia y quien durante semanas ha demostrado sus destrezas.

“Tener una mente fuerte, no rendirme fue mi mejor decisión. Tome el riesgo de que me penalizaran”, comentó Aragón, quien se tomó su tiempo y aún teniendo penalizaciones logró completar el circuito.

El conocido Berny Madrigal, exparticipante de 'Combate', compitió en el segmento en el que dos famosos se enfrentan para ganar un premio que posteriormente es donado. Foto: Teletica para LN

Competencia para ayudar Copiado!

La noche de este 2 de abril, las personalidades participantes fueron el cantante Enrique Dodero y el hoy productor Berny Madrigal, conocido por su paso por Combate de Repretel.

Ninguno completó el circuito; no obstante, el ganador fue Dodero, quien donó ¢1 millón a la Fundación Génesis.

Además, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica asistió al programa en un reconocimiento a su labor y dos de sus bomberos compitieron en el circuito: Pablo Herrera y David Plazaola.

Force Masters adelantó que durante las próximas semanas habrá nuevas sorpresas.