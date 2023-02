‘Force Masters’: la competencia deportiva de Teletica que le hará comerse las uñas

En este programa, nadie es mejor que nadie. Cincuenta personas dedicadas a diferentes oficios y practicantes de variados deportes se enfrentarán no a sus competidores, sino a ellos mismos en una competencia contrarreloj.

A partir de este domingo 19 de febrero, Teletica Formatos estrena Force Masters: The Challenge, una producción original que tiene, por primera vez, un enfoque completamente deportivo. Su estreno será a las 7 p. m., y podrá verse durante 12 domingos.

Las apariencias pueden engañar y, de repente, el competidor que a usted le parezca más ágil, puede que falle en alguno de los obstáculos del circuito que deben de completar para llegar a la meta o lograr el mejor tiempo.

Por más destacado que sea un atleta, nadie la tendrá fácil. Cada prueba probará habilidades diferentes como la fuerza, la concentración, el equilibrio y otras.

Paola Chacón y Bismarck Méndez son los presentadores de 'Force Masters', programa de Teletica que empieza este 19 de febrero. (Mayela Lopez)

El ganador será solo uno. Aunque hasta ahora no revelan el premio, sí adelantaron que será bastante grande.

Desde este domingo 19 y durante los próximos tres meses, las noches de los domingos estarán cargadas de un espectáculo de alto nivel de Teletica Formatos.

Será diferente a lo antes visto en canal 7. Habrá reflectores, pero en lugar de los brillos usuales en otros programas como Dancing with The Stars, sobresaldrán la agilidad, la disciplina y la fuerza. Nadie sabe qué puede pasar ni quién puede caer en el momento menos esperado.

Deportistas y presentadores Copiado!

La conducción del programa estará en manos de dos figuras que hacen mucho deporte: la Miss Costa Rica 2019, Paola Chacón y el presentador Bismarck Méndez, quienes aportarán frescura y experiencia.

Paola Chacón, de 31 años, debutará como presentadora. Es un desafío que enfrenta con muchas ganas, pues la motiva que el programa esté enfocado en el deporte, el cual es fundamental en su vida.

“Me tomó por sorpresa porque ser Miss Costa Rica fue lo más cercano a la televisión. Cuando me dijeron de qué era el formato, me encantó porque va mucho con mi estilo de vida y porque inspira a las demás personas a hacer ejercicio. Es una gran oportunidad porque no tengo experiencia”, comentó Chacón.

Confiesa que nunca soñó con la tele y que incluso el año anterior estuvo trabajando “en horario de oficina”, pues es administradora de empresas.

Paola estuvo muy presente en sus redes sociales, plataformas que transformó y en las que pasó de dar un mensaje de reina de belleza a uno más integral, en el que invita a cultivar el amor propio.

“Esta es una oportunidad única que tomo con mucha responsabilidad y con un poco de nervios porque soy muy nueva en todo esto, pero tengo compañeros como Bismarck que me ayudan en el proceso”. — Paola Chacón, presentadora.

Su contenido en redes y su estilo de vida le ayudaron a ser elegida, pues la estuvieron siguiendo por varios meses.

Para Bismarck Méndez, quien hace dos meses estaba trabajando desde Qatar para el Show del Mundial, es un enorme privilegio que lo llamaran para ser el presentador de este espacio. El deporte lo apasiona.

El presentador de De boca en boca es consumidor de programas de competencias internacionales y siempre soñó que en el país se hiciera uno así. A sus 50 años, Méndez, quien suma cuatro décadas practicando deporte, se siente muy entusiasmado con la nueva oportunidad laboral.

“Este es mi charco. Hago deporte desde los 10 años de mi vida. Realmente esto para mí es un reto, una responsabilidad, pero también una ilusión. Siempre me han encantado este tipo de formatos porque le exigen al atleta, te sacan de la zona de confort. Porque podés ser muy fuerte, pero resulta que no tenés balance y equilibrio o viceversa” — Bismarck Méndez, presentador

En el programa también participará el conocido Tigre Tony, quien animará al público en el set. La música estará a cargo del DJ Bubu y será Manuel Jiménez Vampiro quien narre la competencia.

Este es el circuito de la competencia deportiva 'Force Masters'. (Mayela Lopez)

La dinámica Copiado!

La producción de Force Masters estuvo en manos del experimentado Mario Nájera, quien mira con emoción “la gran mole” que es el circuito que los participantes deberán recorrer.

El productor aclaró que Force Masters es una competencia deportiva y no un programa de concursos con ese enfoque. Este espacio contó con la asesoría especializada del entrenador Francisco Lara.

“Aquí vienen los atletas a competir contra el cronómetro para lograr clasificar. Esta es la primera vez que contamos con 50 competidores en un formato”, dijo.

Los competidores se dividirán en grupos de 10 en cada programa. Clasificarán dos personas por domingo, que serán quienes logren llegar hasta la torre o hagan el mejor tiempo. Cada participante debe completar el circuito de 11 obstáculos.

Esta será la primera etapa. Tras los primeros cinco programas, los 10 clasificados regresarán a la competencia, esta vez en una nueva fase.

“A partir de la segunda fase, todo cambia. Durante la semana 6 y 12 sucederán cosas: el orden del circuito cambiará para que no se lo aprenden de memoria. Entre las semanas 6 y 8 habrá expulsados que serán quienes se tomen más tiempo en hacer el circuito. Esta es una lucha contra el reloj. Todas las semanas habrá sorpresas y obstáculos nunca vistos”, explicó Nájera.

La exigencia irá creciendo cada semana después del sexto episodio. Entre los participantes hay educadores, abogados, instructores de gimnasio y un bombero, entre otros. De ellos hay quienes practican calistenia, karate, artes marciales mixtas, triatlón, natación, atletismo y más.

Mario Nájera es el productor de 'Force Masters'. Él nunca antes había trabajado un programa completamente deportivo, pero en lo nuevo está la gracia y sabe que es hasta el final de todos los programas que dimensionará el verdadero reto que representa esta producción. (Mayela Lopez)

El promedio de tiempo contemplado en el que se estima que los competidores, con edades entre los 22 y 47 años, completen el circuito es de siete minutos.

En esta primera temporada participan 17 mujeres y 33 hombres, quienes clasificaron luego de un casting.

El circuito es el mismo para cada participante; sin embargo, hay pequeñas variaciones en cuanto al peso que deben levantar en una de las pruebas: ellas alzan 70 libras y ellos, 100. “Son diferencias basadas en el aspecto deportivo. Cuidamos la integridad de todas las personas”, aseguró el productor.

Tres de los objetivos de Force Master son: ofrecer un programa familiar, brindar un espacio aspiracional y reunir a la comunidad deportiva.

Cada programa de Force Masters contará con la presencia de la doctora de Teletica, de un ortopedista especializado en deporte y de servicio de ambulancia.

¡Qué gane el mejor!