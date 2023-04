Sofía Chaverri debuta como modelo y envía aleccionador mensaje sobre amor propio

El nombre de Sofía Chaverri es cada vez más popular. Desde hace varios años y tras su llegada a la televisión con Los enredos de Juan Vainas, donde protagoniza a la dulce Rosalinda, se convirtió en una figura masiva que se impulsó más tras ganar la sexta temporada de Dancing with the Stars. Los éxitos no se le separan: ella los disfruta desde la gratitud y sin despegar los pies de la tierra, dice.

Además, gana seguidores no solo por su notoriedad, sino por su mensaje de aceptación y amor propio.

El 23 de marzo, Sofía Chaverri fue la invitada especial de una pasarela de la marca Pretty Woman, de la empresa El Éxito. Actualmente, la actriz es coprotagonista, junto con Lussania Víquez y Michelle Jones, de la película Más de 40, ¿y qué?, y el vestuario que utiliza su personaje es de esta colección.

Cuenta que un día recibió una llamada en la que le hacían la propuesta de modelar.

El pasado 23 de marzo, Sofía Chaverri debutó como modelo. Ella fue la invitada especial en la pasarela de Pretty Woman. Foto: Randall Rodríguez (RandallRodriguezPicado)

Inicialmente pensó que era una broma, sobre todo porque ella es actriz, no modelo. Además, mide 1.55 cm y, aunque en tiempos actuales hay mayor inclusión, lo cierto es que las mujeres altas han sido siempre las protagonistas de los desfiles de moda.

La propuesta terminó por agradable a Sofía y aceptó. El gran día llegó: entre los cambios de ropa había incluso un traje de baño. Inicialmente se negó a usarlo, mas la dinámica en pasarela fue tan agradable que finalmente decidió desfilar con esa pieza.

De esta forma, su debut como modelo fue “bonito”. La actriz de teatro, televisión y ahora de cine, cuenta que su mayor satisfacción fue disfrutar de la pasarela siendo ella misma. Nunca le pasó por la mente compararse con modelos profesionales.

“Siempre me llamó la atención, pensaba que sería bonito modelar, aunque no me imaginé haciéndolo y menos en una pasarela. No me sentí fuera de lugar, ni incómoda ni ridícula. Era salir a escena y lo disfruté mucho. No sé si vaya a volver a pasar, pero me animaría otra vez. Que me llamen todos los diseñadores que quieran”, dijo entre risas.

Las palabras de amor propio y seguridad de Sofía van de la mano con su discurso de aceptación.

Sofía Chaverri vive su mejor etapa profesional y personal. Nunca da nada por sentado y agradece cada nueva oportunidad laboral. Todo en su vida viene desde la gratitud. Foto: Luis Alvarado/ Sofía Chaverri para LN

¿FIltros? No, gracias Copiado!

Semanas atrás, Sofía Chaverri compartió un mensaje en el que promueve la aceptación propia. Lo hizo a través de un video de TikTok en el que aparece usando un filtro que ha llamado la atención de muchos de los millones de usuarios de esa plataforma porque vende “perfección”. Quien lo usa se ve maquillada, con la piel lozana y sus facciones afinadas.

Lo más controversial es que usualmente los filtros se mueven y se nota que son falsos, pero con este no hay manera de descubrir el engaño. Es por ello que la actriz habló “del peligro del uso de estos” porque más que moda, se han convertido “en una necesidad para muchas personas”.

Consultada sobre este tema, Chaverri comentó que los filtros dan una imagen distorsionada de quién es una persona. Ella admite que utiliza algunos de ellos, pero los divertidos y no los que “mejoran su apariencia”. Cuenta que se ha asombrado de ver en persona a alguien que solamente conocía en redes y que luce completamente distinta.

Por ello, en sus redes sociales, Sofía dice proyectarse tal y como es. Sobre todo, porque lleva años en un proceso de trabajar en ella misma, en su amor propio y autoestima.

“Muchas veces una vuelve todo su amor hacia una persona y se deja”, comentó.

Confió, además, que a ella le han ofrecido diferentes cirugías a cambio de canjes (para que los promocione en sus redes sociales). No critica a quienes recurren a métodos estéticos; sin embargo, no es algo que le guste para ella.

Sofía desfiló, incluso, con traje de baño. En todo momento se sintió segura porque nunca se comparó con las demás modelos. Foto: Randall Rodríguez para LN (RandallRodriguezPicado)

Esas propuestas la han hecho analizar en qué pasaría si ella fuera una mujer insegura, que, de repente, piensa que no es lo suficientemente bonita. Con todo esto en mente y con el bombardeo de las redes sociales presentando “vidas perfectas”, ella piensa en las personas más jóvenes y en lo peligroso de que ahora existan filtros que modifican la realidad.

“Si pensara que el físico fuera lo más importante, posiblemente ya me hubiera hecho un montón de cosas. Sé que no es el caso de todas las chicas que se hacen cirugías, no es lo que estoy diciendo (...).

“Sí me parece que para las chicas que están creciendo, en etapa de desarrollo, tratando de encontrar su identidad, pienso que los filtros dan una imagen completamente distorsionada de quién es una persona, ver alguien siempre perfecto sin manchas ni patas de gallo, eso es lo que me parece peligroso”, insistió.

Chaverri, profesora de teatro de personas de diferentes generaciones, continuó hablando de un tema que le parece importante.

“Conozco chicas adolescentes que modifican sus fotos y la verdad es que a cómo son están preciosas; les digo que suban la foto como es. Por eso, mi responsabilidad es mostrar que estoy cómoda con mi estatura, con mi peso. No quiere decir descuidarnos: hago ejercicio no porque odio mi cuerpo, sino porque me amo. Todo lo que hago lo hago desde el amor y siendo yo misma. Me acepto como soy. Al final, si usás un filtro que sea por vacilón y no porque sentís que sin él sos fea”, comentó.

Desde hace seis meses, la actriz Sofía Chaverri tiene una relación con Carlos Arroyo. Foto: Cortesía

Felizmente enamorada Copiado!

Sofia Chaverri, de 34 años, está en uno de sus mejores momentos: disfruta de su trabajo y aprovecha cada oportunidad como si fuera la última. Tras un proceso de trabajar en sí misma, vive una etapa “muy linda”; además, hace seis meses encontró el amor.

“Antes de mi novio, yo venía en un proceso de trabajar en mí. Hace años dije que necesitaba quererme yo antes de querer compartir el amor. Fue un proceso de ir a terapia, de chinearme más y de verme con otros ojos”, contó.

A su actual pareja lo conoció de una manera en la que nunca pensó. Se llama Carlos Arroyo, es analista financiero y él acudió a una de sus clases de teatro.

“Todo empezó porque él quería llevar un taller intensivo y se metió en clases conmigo. Desde el primer día fue el flechazo. Por decisión propia, tenía más de cinco años de no tener una relación. Estaba quitadilla, no había conocido a nadie que dijera que valía la pena. Con él fluyó mucho, no hubo que forzar nada”, comentó la actriz.

Chaverri cuenta que cuando empezaron a salir le gustó su forma de ser, lo centrado que es y la manera en que él trataba a su madre.

“Eso me hizo decir que quería darme una oportunidad. He sanado cosas, me he enfocado en mí. Soy una mejor persona para dar mi mejor versión”.

Sofía Chaverri recuerda todos los días a su amiga, la actriz Yessenia Artavia (de gabacha celeste claro), quien falleció hace dos meses. En la imagen cuando grababan para la serie 'La Ofi'. Foto: Cortesía

Enseñanza para toda la vida Copiado!

Durante esta conversación en la que habló de sus sentimientos e ideales, Sofía Chaverri también recordó a su fallecida amiga: la actriz Yessenia Artavia, quien partió hace dos meses y le dejó enseñanzas que atesora.

“La verdad no paso un día sin pensar en ella. Hablábamos todos los días. Ella a todo mundo le mandaba mensajes. Como estamos en teatro, se siente la ausencia. (...) Una de sus principales enseñanzas es que hay que vivir la vida al máximo e intensamente. Hace lo que el corazón te dice”.