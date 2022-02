Sofía Chaverri y su grito contra la violencia de género sobre el escenario

La actriz Sofía Chaverri siempre ha estado acompañada sobre el escenario: de Juan Vainas y Chibolo en Los enredos de Juan Vainas; de Javier Acuña en Dancing With The Stars; o con sus queridos niños en el centro de formación artística que lidera.

Sin embargo, Sofía tiene claro que es una mujer de retos y ahora está lista para subir sola al escenario a presentar El vuelo del barrilete, el primer monólogo de su trayectoria profesional.

Esta es una puesta en escena escrita y dirigida por el dramaturgo Luis Fernando Gómez y narra la historia de Carmela, una mujer que está huyendo en busca de ayuda hacia un lugar en el que se siente segura. Estuvo desaparecida por varios meses y, ahora, se atreve a revelar la situación por la que atraviesa en su matrimonio y con las que la rodean.

Un duro acontecimiento es lo que lleva a esta mujer a darle un giro de 180 grados a su vida.

La actriz Sofía Chaverri afirma que el monólogo 'El vuelo del barrilete' es uno de los mayores retos en su carrera. (Sofía Chaverri para LN)

“Me parece muy interesante y muy bonito que este texto haya sido escrito por un hombre, manejado con tanto respeto y verdad, porque no se pinta a todos los hombres como malos -porque no todos los hombres son abusadores-; ni a todas las mujeres buenas, porque también hay mujeres que cometen errores; es decir, todos cometemos errores. Entonces se ve la realidad, la verdad de que hay personas que ayudan, de que hay personas generosas, por lo que me pareció muy chiva poder llevarlo a las tablas en medio de todo lo que estamos viviendo”, explicó Chaverri.

Este es un drama con tintes de comedia, con un mensaje claro de esperanza y valentía. Según afirma Sofía, es una historia que “llega en un momento muy oportuno”.

[ Sofía Chaverri: ‘Lo que la gente ve es lo que soy’ ]

“A pesar de los problemas y que el viento sople en contra nuestra, nosotros necesitamos estas situaciones para crecer. El texto dice que: ‘El papalote solamente vuela si el viento sopla en su contra y no a su favor’, se trata de una analogía muy bonita de la vida, de como las situaciones adversas nos ayudan a volar más alto, a crecer, a ver la vida desde otra perspectiva. Nos lleva a tomar decisiones que pensábamos que no íbamos a poder”, agrega la actriz.

A partir de este 3 de febrero, el monólogo El vuelo del barrilete se presentará todos los jueves en el Teatro El Triciclo y la entrada tiene un valor de ₡7.000.

El espectáculo tiene una duración de una hora, es apta para mayores de 12 años y las entradas se encuentran disponibles a través de www.teatroeltriciclo.com.