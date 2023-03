Actriz de Merlina no se guardó nada para criticar a la serie que la hizo famosa

Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in Wednesday. Cr. Matthias Clamer/Netflix © 2022 (Netflix/MATTHIAS CLAMER/NETFLIX)

A pesar de que interpretar a Merlina le generó millones de seguidores en redes sociales y mucho éxito, la actriz Jenna Ortega criticó el proyecto.

Ortega habló en el pódcast Armchair Expert y no tuvo contemplaciones para decir que la pasó bastante mal interpretando a este particular personaje.

“Ahora mucha gente me conoce (por Merlina). No es mi momento de mayor orgullo internamente, lo que creo que también agrega un nivel adicional de inseguridad y estrés, porque es como que ahora finalmente recibo estas ofertas, pero no quiero ser conocida específicamente por eso”, confesó.

LEA MÁS: Nuevo y ambicioso proyecto reunirá a tres grandes de Hollywood

La actriz agregó que no se sentía bien en la mayoría de las escenas y que en muchas ocasiones tuvo que cambiar el guion.

“No hubo una escena en la que fuera a mi casa y dijera ‘ok, eso debería estar bien’. Todo lo que hace, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje. Estar en un triángulo amoroso no tenía sentido”, criticó.

Ortega mencionó que desde que se estrenó la serie se siente como en un cartel publicitario, como si hubiera perdido sus propios intereses.

A pesar del disgusto, Netflix ya confirmó la segunda temporada de la producción con ella como protagonista.