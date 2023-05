Actor habló de más y contó que Netflix canceló famosa serie

Un actor del elenco de la conocida serie juvenil “Rebelde Netflix”, anunció que el proyecto ya no tendrá más temporadas.

En una reciente entrevista, Sergio Mayer Mori habló de más y contó que la gigante de las plataformas de streaming decidió no continuar con el proyecto.

“Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay. El porqué no tengo idea, definitivamente no fue mi decisión”, contó según información de la Revista Hola.

Esta producción fue una nueva versión del éxito argentino de la década de los 200′s que tuvo adaptación mexicana de donde salió el popular grupo RBD.

A pesar de lo exitosas que fueron las dos versiones anteriores, parece que Netflix no encontró la esencia de la historia que fue una continuación a la mexicana.