Actor español vino a Costa Rica para vivir una experiencia única

El actor, modelo y creador de contenido español Mariá Casals vino hasta Costa Rica para perseguir una experiencia única y llevarla hasta sus miles de seguidores.

Casals llegó al territorio costarricense el 30 de agosto y desde el primer momento quedó enamorado de la naturaleza y la amabilidad de los ticos que se fue encontrando en el camino.

El influencer vino acompañado de su novia y durante 11 días disfrutó de todo lo que ofrecen las principales zonas turísticas del país, desde Monteverde hasta Tortugero.

LEA MÁS: La espectacular carrera “entre ballenas” que se hace en Costa Rica

“El viaje fue una decisión conjunta con mi pareja, cada año hacemos un viaje por estas fechas y Costa Rica nos llamaba mucho la atención, así que vinimos de vacaciones, pero realmente mi trabajo también es crear contenido para redes sociales, entonces todo viaje que hago es 50% trabajo y 50% ocio”, contó en una conversación con La Teja.

El actor de la película juvenil de Netflix, A través de mi ventana, empezó su tour en el Parque Nacional Volcán Tenorio, donde río Celeste los dejó enamorados.

Tras el paso por Río Celeste continuaron su viaje en Monteverde, donde tuvieron la oportunidad de conocer diversas especies de flora y fauna y Casals se encargó de mostrar en su Instagram las más importantes y las que más le llamaron la atención.

“No tuvimos mucho tiempo para conocer la capital, queríamos ver más de San José, pero estuvimos por Río Celeste, Monteverde, Pacífico y algo del Caribe”.

Cumplió un sueño en Costa Rica

Las ballenas jorobadas se pueden observar durante la temporada de avistamiento, en playas como Quepos y Marina Ballena (Foto: Marina Pez Vela)

A pesar de que conoció mucho del país, el protagonismo se lo llevó el Pacífico, específicamente el Parque Nacional Marino Ballena, donde pudo ver una ballena joroba por primera vez.

“No sé qué me gustó más, no sabría decir si el Caribe o el Pacífico, desde luego soy más de mar que de monte, pero seguramente el Pacífico por el impacto que me causó ver ballenas en su hábitat”, confesó.

Uno de los principales motivos de que el español se decidiera por Tiquicia fue la oportunidad de ver esta increíble especie.

“Pues nunca había visto una ballena jorobada, y claro, yo venía con la idea de verlas y poder bañarme con ellas, pero al estar desinformado no sabía que eso no estaba permitido (meterse al mar con ellas), entonces me conformé solo con verlas de muy cerca. Igualmente, fue espectacular, porque sí venía con la idea de ver una sí o sí”.

Aparte de las ballenas y la naturaleza, también lo conquistaron los ticos, que lo trataron pura vida a donde fuera y en sus publicaciones sobre el país.

“El trato de los ticos fue inmejorable, aluciné de lo amable y educada que es la gente. En España hay de todo, pero como en Costa Rica es impensable. Da gusto hablar con cualquier persona en Costa Rica, todo el mundo es muy simpático”, comentó muy agradecido con el buen trato.

El fútbol y los legionarios lo acercaron a Costa Rica

Aunque aseguró que el país le llamaba la atención y vino con la misión de ver ballenas, no sabía demasiado sobre Costa Rica, su mayor conocimiento estaba en el mundo del fútbol, del que es un fanático apasionado.

“Antes del viaje no sabía demasiado sobre Costa Rica, sabía de las principales ciudades y de fútbol, sobre todo, ya que a mí me encanta. Además, hay jugadores que han jugado en España como Celso Borges, Joel Campbell y obvio Keylor Navas”.

Casals no solo reconoce a esos futbolistas, también ha escuchado sobre los dos equipos más grandes del país y sobre la Tricolor, que se topó con España en la histórica goleada de 7 por 1 en el Mundial de Catar.

“Sigo las trayectorias de esos futbolistas y la de equipos como Saprissa, Alajuela y también de la Selección Nacional”, explicó.

Llegó sin saber mucho y volvió a Barcelona con un montón de conocimiento sobre Costa Rica, más de seis videoblogs sobre Tiquicia y recomendando a sus miles de seguidores que vale la pena conocer el país del pura vida.

Mariá Casals se fue enamorado de Costa Rica. (Tomada de Instagram)