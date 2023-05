May the 4th: Así celebran las redes sociales el Día de Star Wars

Como ya es costumbre, los 4 de mayo se celebra por todo lo alto a Star Wars, la saga de películas de George Lucas que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Desde entonces mucho ha cambiado y la historia de las películas han evolucionado de distintas formas: ahora hay animados, series de televisión y muchos muchos nuevos seguidores.

En celebración del May the 4th (que coincide con la frase May the Force be with You), los seguidores de Star Wars se dedican a publicar memes y montajes muy divertidos en las redes sociales para recordar su pasión por la historia. Las marcas comerciales, además, se han aprovechado del bombazo que significa tener el hashtag #maythe4thbewithyou en sus redes sociales y hacen su publicidad con el mismo.

Les mostramos algunos de los mejores memes que abarrotan Internet en este Día de Star Wars.

LEA MÁS: Star Wars anuncia tres nuevas películas, el regreso de Rey y muestra más de ‘Ahsoka’

Por supuesto que Grogu no podía faltar en la celebración. El querido personaje se ha ganado el corazón de miles de fans. (Captura de pantalla)

Una marca de hilos dentales aprovechó un juego de palabras para sumarse al May the 4th. (Captura de pantalla)

Los verdaderos fans de Star Wars defienden a capa y espada su pasión. (Captura de pantalla)

La curiosidad es parte fundamental de los memes, como este que muestra a los personajes de la saga en la gala del MET. (Captura de pantalla)

Hasta las mascotas son parte de la celebración del Día de Star Wars. (Captura de pantalla)

El Deportivo Saprissa no desaprovechó la oportunidad de festejar sus triunfos. (Captura de pantalla)

Mickey y Minnie Mouse se sumaron a la celebración del May the 4th. (Captura de pantalla)

Los chistes también son parte de la celebración de Star Wars. (Captura de pantalla)

El ingenio de los usuarios de redes sociales se torna intergaláctico cada 4 de mayo. (Captura de pantalla)

En Estados Unidos, esta marca de batidos sacó provecho del día de Star Wars con una bonita publicidad. (Captura de pantalla)

Hasta los helados son buenos en la galaxia muy muy lejana. (Captura de pantalla)

Grogu y el maestro Yoda son parte fundamental de los memes sobre Star Wars. (Captura de pantalla)

El Museo de Cádiz, en España, también se sumó a las promociones a partir del Día de Star Wars. (Captura de pantalla)