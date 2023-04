Star Wars anuncia tres nuevas películas, el regreso de Rey y muestra más de ‘Ahsoka’

Lucasfilms realizó el viernes 7 de abril la Star Wars Celebration, en Londres. En la actividad, como es costumbre, la compañía reveló noticias muy importantes para los fans de la saga, tanto en el cine como en la televisión.

Tres nuevos largometrajes: Copiado!

La presidenta de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, anunció que llegarán a la pantalla grande tres nuevas producciones en live action de Star Wars.

James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) y la cineastaganadora del Premio de la Academia y del Emmy Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face) serán los directores que estarán a cargo de estas producciones.

La actriz estadounidense Rosario Dawson protagoniza la serie 'Ahsoka'.

De acuerdo con información de la página oficial de Star Wars, Mangold se encartará de remontar a los albores de los Jedi. Filone se centrará en la Nueva República y cerrará las historias interconectadas contadas en The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y otras series de Disney+.

Por su parte Obaid-Chinoy estará detrás de una historia que se desarrollará después de los eventos de Star Wars: Rise of Skywalker, y presentará a Daisy Ridley nuevamente como Rey mientras construye una nueva Orden Jedi.

Adelanto de Ahsoka Copiado!

Otra de las noticias relevantes de la jornada fue el estreno del tráiler de la serie Ahsoka, de Disney+, producción que llegará al servicio de streaming en agosto de este 2023.

En el avance se puede ver a Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson; así como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) y al droide Chopper, entre otros.

The Acolyte Copiado!

Leslye Headland, creadora y productora ejecutiva de Star Wars: The Acolyte, presentó una descripción general del thriller de misterio. Esta producción llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la Alta República, informó Disney en su sitio web.

La serie estará disponible en Disney+ en el 2024.

Skelton Crew Copiado!

En una actividad cargada de estrellas, el actor Jude Law, protagonista de la serie Skelton Crew aprovechó el espacio para presentar al elenco de jóvenes artistas que lo acompañarán: Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter y Robert Timothy Smith; la serie también está protagonizada por Ryan Kiera Armstrong, quien no pudo asistir al evento.

Jude Law presentó de manera oficial a los niños actores y actrices que lo acompañarán en la serie 'Skelton Crew'.

Skeleton Crew sigue el viaje de cuatro niños que hacen un descubrimiento misterioso en su planeta natal aparentemente seguro y luego se pierden en una extraña y peligrosa galaxia. Buscar el camino a casa y encontrarse con aliados y enemigos inesperados será una aventura mayor de lo que jamás imaginaron, informó Disney.

Bonus Track: Indiana Jones Copiado!

Como sorpresa final, Lucasfilms aprovechó el evento para estrenar un tráiler de la próxima película de Indiana Jones. En la presentación participaron miembros del reparto como Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen, junto con el director y coguionista James Mangold y el productor Kennedy.

Harrison Ford, el Dr. Jones, apareció en un video saludando a su fanaticada.

La película Indiana Jones and the Dial of Destiny verá la luz en los cines el 30 de junio de 2023.