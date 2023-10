¿Qué ver en Halloween? La serie ‘From’ viene recomendada por el mismísimo Stephen King

En octubre no hay escape: cada quien anda buscando cómo vivir la época de Halloween con series, películas, shows, fiestas... en fin, hay variedad de productos culturales para entrar en el ambiente de la temporada.

En este marco, quienes aprecian las producciones de terror, pueden encontrar en From una gran opción. Se trata de una serie que, además de ser realizada por los productores de Lost, viene recomendada por el mismísimo escritor Stephen King, quien ha firmado los populares libros It, The Shining, Carrie, Misery, entre otros.

El pasado 15 de octubre se estrenó la segunda temporada de este título, el cual está disponible en exclusiva a través de Universal Plus.

Muchos recordarán a Harold Perrineau por su paso en 'Lost'. En 'From', el veterano actor encarna a Boyd, un hombre en busca de respuestas en este poblado. Foto: Cortesía Universal

Horror e incógnitas

From cuenta la historia de un misterioso pueblo estadounidense, en el que las personas que lo visitan quedan atrapadas en una aterradora pesadilla. Enfrentándose a extrañas criaturas que acechan en un bosque cercano, los protagonistas deben hacer todo lo posible para escapar de este lugar macabro.

La primera temporada de From se estrenó en febrero del 2022, y en poco más de un año, la audiencia recibió con entusiasmo la confirmación de una nueva entrega.

El bosque guarda muchos secretos en 'From', desde pistas hasta personas que creían nunca ser descubiertas. Foto: Universal Plus

En esta segunda temporada, los habitantes de este aterrador pueblo se esfuerzan por recuperarse de las dolorosas pérdidas que experimentaron en la primera entrega. Mientras tanto, los personajes principales, Tabitha, Jim y Boyd, se embarcan en una desesperada búsqueda de respuestas, arriesgando sus vidas y todo lo que aman en el proceso.

“Los seguidores de la serie descubrirán que el aparente pueblo sin salida guarda más secretos de los que imaginaban. Los demonios que aterrorizan a sus habitantes durante la noche son solo una parte de los peligros que acechan en este lugar. Además, un misterioso autobús llega al pueblo, trayendo consigo nuevos pasajeros, cuyo papel será fundamental en el desarrollo de la trama”, se lee en el comunicado de prensa enviado por Universal.

“Algunos (de esos nuevos pasajeros) podrían convertirse en víctimas de las sangrientas criaturas, mientras que otros podrían aportar respuestas y esperanza”, agrega el comunicado.

El elenco de From está encabezado por Harold Perrineau, recordado por haber encarnado a Michael Dawson en la serie Lost. El reparto se completa con Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Ricky He y Scott McCord.

¿Dónde ver From?

La segunda temporada de esta serie se encuentra disponible en Universal Plus, con un nuevo episodio que se lanza cada domingo. Además, al día siguiente de su emisión, los episodios estarán disponibles en la aplicación de Universal Plus, brindando flexibilidad a los seguidores para disfrutar de la serie a su conveniencia.

En Costa Rica se puede ver Universal Plus en las cableras Claro, Sky y Tigo.

Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de explorar la primera temporada, Universal Plus ofrece la posibilidad de verla a través de su aplicación, lo que permite a los nuevos espectadores ponerse al día con la historia antes de adentrarse en la segunda temporada. Esta app se puede descargar desde las tiendas virtuales Google Play.