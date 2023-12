Matthew Perry había recaído en las drogas semanas antes de morir, afirmó su exnovia

La noticia de la muerte del actor Matthew Perry dejó consternado al mundo hollywoodense, pero sobre todo a los fanáticos de Friends, la icónica serie de los 90 de la que él formó parte durante una década. Luego de darse a conocer los resultados de la autopsia, una de sus exparejas reveló que el intérprete había vuelto a consumir drogas días antes de fallecer.

Kayti Edwards fue novia y mánager de Perry durante varios años, por lo que convivió de cerca con los problemas de adicciones del artista. Edwards fue además la primera en asegurar que el fallecimiento del intérprete de 54 años se debió a una sobredosis.

En una entrevista con The Sun USA, la mánager recordó uno de los pasajes en el que, según ella, él se encontraba probablemente en el punto más bajo de su vida, siendo adicto a toda clase de drogas. En ese sentido, mencionó que experimentó un momento “desesperadamente triste” una tarde en la que lo encontró con las manos pegadas a sus rodillas, en un esfuerzo por dejar de drogarse.

El actor Matthew Perry fue hallado sin vida en su casa el 28 de octubre. Murió a los 54 años. foto: Archivo.

“Estaba en casa de Matthew en Hollywood Hills. Estaba muy mal. Llevaba toda la noche colocándose un montón de drogas, seguramente crack y otras sustancias”, le contó la mujer al medio británico y siguió: “Encontré a Matthew en el sofá con las manos pegadas a las piernas. Era desesperadamente triste. Tuve que usar quitaesmalte y aceite de oliva para liberarlo. Le estábamos arrancando literalmente el pelo de las piernas y le habían quedado manchas rojas y en carne viva, era bastante horroroso”.

Además, comentó que últimamente no lo veía en su mejor estado: “Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, pero conozco a Matthew como persona y como amigo y conozco las pautas que condujeron a esto. Podía verlo a la legua, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales”.

Luego de conocerse el 15 de diciembre pasado que Perry había fallecido por una dosis de ketamina, Edwards pidió que se investigaran a los médicos que le dieron la prescripción de aquel sedante: “Estoy bastante segura que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un consultorio médico contaban como mantenerse sobrio”.

¿Qué es la ketamina, la droga que provocó la muerte de Matthew Perry?

El fallecimiento del reconocido actor estadounidense era un misterio hasta el pasado 15 de diciembre, cuando dieron a conocer los resultados de la autopsia, por la que medios estadounidenses explicaron que se habrían encontrado altos niveles de Ketamina en su sangre, siendo la causa de su muerte.

Luego de la muerte del actor Matthew Perry, quien encarnó a Chandler en la serie 'Friends', sus compañeros de elenco mostraron su dolor por la partida de su amigo. Foto: Archivo.

De acuerdo con el informe, la ketamina encontrada llevaba de tres a cuatro horas en su organismo. En esta misma línea, y según consignó una revista estadounidense, el fallecimiento de Perry se produjo por “vía desconocida de ingesta de drogas”.

El forense afirmó que a Matthew lo encontraron “en una piscina residencial”. Si bien había medicamentos recetados y pastillas sueltas en su residencia, ninguno estaba cerca del lugar donde murió. La autopsia también señaló que “no había signos de traumatismo mortal ni sospecha de acto criminal”.

“Ante los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post mortem, los principales efectos letales serían tanto la sobre estimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, afirmó el especialista en el informe. “El ahogamiento contribuye debido a la probabilidad de inmersión en la piscina, ya que perdió el conocimiento”, completó.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.