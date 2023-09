Marilin Gamboa habla de sus nuevos proyectos: ‘No aspiro a trabajar en ninguna otra televisora’

“Pensé que estos días iban a ser un poco más tranquilos, pero me equivoqué”, dice Marilin Gamboa entre risas.

La expresentadora de Teletica ya pasó la página de lo que fueron 25 años de trabajar frente a las cámaras de Televisora de Costa Rica (Canal 7), específicamente en programas como 7 Estrellas y El Chinamo.

Confiesa que aún siente un poco de nostalgia porque considera que, como ser humano, “se apega de verdad a las cosas, a la gente y a todo”. Sin embargo, está ilusionada por los proyectos que tiene en mente, incluidos nuevos estudios y más trabajo en el ámbito digital.

Marilin Gamboa fue por más de dos décadas uno de los rostros de Teletica. (Instagram)

“Estoy viviendo un momento muy alegre porque estoy dándole continuidad a muchas cosas que tenía ahí reservadas y que probablemente no podía sacarlas del todo por continuar con una línea que se requiere para poder ser parte del canal”, comenta.

Desde hace aproximadamente dos décadas, Marilin tiene una empresa de asesorías de comunicación y mercadeo que le consume prácticamente todo su tiempo. Su trabajo en el canal era una pasión para ella, que se terminó convirtiendo en su escape de la rutina. No obstante, es enfática en que este no era su fuente principal de ingresos.

Afirma que le parece “simpático” que alguna gente piense que su “vida profesional acabó”. Ella asegura que la realidad es muy diferente.

“Era mi válvula de escape, porque la otra Marilyn, la empresarial y la ejecutiva, siempre ha estado acostumbrada a tomar las riendas de sus negocios, a gerenciar, a tomar decisiones, a contratar y a despedir personal, a tener estrategias y a negociar, y eso genera estrés”, detalló.

Cuando iba a canal 7 no debía prestar atención a esas decisiones ni encargarse de la parte comercial. “Lo único que tenía que hacer era pegarme a un guion y a sonreír, entonces ese era mi momento feliz. Obviamente con todo toda la responsabilidad y con toda la seriedad que se requería”, dice.

La presentadora añade que, por ejemplo, trabajó 25 años en El Chinamo, pero a estas alturas de su vida considera que “ya fue suficiente”.

“Como todo en la vida, llegué a una etapa en la que tengo que evolucionar. Con mucho cariño y con mucho agradecimiento, ya cierro esa puertita y abro otras puertas que son las que me tienen ahorita emocionada”, comenta.

Se va sin dolor, aclara. “Hay dos cosas que uno tiene que trabajar y que van muy de la mano, que son la mente y el corazón. Entonces, cuando existe un agradecimiento total en estas dos partes usted no va a cerrar esa puerta con dolor, con nostalgia sí, pero no con dolor”.

Mucho por hacer Copiado!

Con su salida de Teletica, la comunicadora afirma que le prestará atención 100% a su empresa, que incluye asesorías de comunicación y mercadeo a varias compañías, así como el desarrollo de proyectos relacionados al ámbito digital.

“Hace un año y medio aproximadamente ingresé a una academia de formación de negocios digitales, que es una nueva fuente de negocio que existe en el mundo y que no existía y es una herramienta fascinante para el desarrollo del crecimiento de los negocios y esta herramienta permite ganar dinero”, explica.

Se desarrolla en tres negocios: el marketing por suscripción, el marketing por membrecía y en negocios digitales relacionados con mercado de divisas.

Entre risas, la conductora afirma: “La gente solamente conoce la parte farandulera, pero ese es nada más un porcentaje de la persona que soy”.

Además, para complementar su desarrollo en mercadeo hace cuatro años estudió neurociencias en la Universidad de Salamanca, en un momento en el que “tenía que tomar muchísimas decisiones en mi vida”, pues sentía que estaba pasando por un proceso de estancamiento.

Quería evolucionar y entender qué era lo que estaba sucediendo en el mundo “porque hay mucho movimiento e información que no manejamos bien”.

“En lugar de dejar pasar los días, empecé a investigar dónde podía encontrar mayor aprendizaje e información sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y di con el mundo de las neurociencias”, comenta.

A partir de ahí ha comenzado a buscar nuevas oportunidades laborales que le han permitido desarrollarse de una forma que le apasiona y ayudar a otras empresas a crecer.

Además, complementa su trabajo con el pódcast Revolución digital, junto a la modelo y conductora Mimi Ortiz, en el que buscan contarle a la gente de que trata este concepto.

“La gente no sabe realmente, cuál es el provecho que le podemos sacar, al contrario, se ha notado una resistencia por aprender y esa resistencia en su mayoría es creada por el miedo. Las cosas tecnológicas a muchas personas les da miedo”, asegura.

De hecho, su pasión por la tecnología es tal que espera comenzar una maestría en Inteligencia Artificial próximamente.

No más tele Copiado!

Su conocimiento en el ámbito digital la ha llevado a definir que su futuro no está en la TV, sino en las redes sociales. Es decir, no planea seguir en la pantalla chica.

“En la época que estamos, con la realidad digital, tener aspiraciones de trabajar en una pantalla de televisión, tal vez no está muy de la mano con lo que estoy haciendo ahora. Durante los últimos años me he interesado montones por los temas digitales, me he preparado, he estudiado, me he graduado en especialidades con temas digitales. Creo que ahora con los dispositivos, uno puede tener su propia pantalla”, dice.

Con base en la cantidad de seguidores que tiene gracias a su trabajo en canal 7, Gamboa tiene “su canal propio”.

“Las redes sociales se convierten en la pantalla y en la plataforma personal de cada uno y si lo vemos así, efectivamente cada persona tiene su medio de comunicación. Entonces, no aspiro a trabajar en otra televisora porque ya tengo mi canal personal”, asevera.

De esta forma, la exconductora considera que es momento de poner en práctica todo lo que ha aprendido en los últimos años, mientras cierra un capítulo que amó y del que no se arrepiente.