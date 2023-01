Marilin Gamboa habla sobre su lesión: ‘Ha sido realmente fuerte’

La presentadora de televisión costarricense, Marilin Gamboa, compartió por medio de su cuenta de Instagram que sufrió una lumbalgia y que eso ameritó que estuviera en cama durante varios días.

“He tenido que hacer algunos pequeños ejercicios de pilates y de yoga para poder fortalecer la parte de atrás, pero sí fueron unos días de inyecciones, pastillas. No podía estar ni sentada, ni acostada boca arriba, ni boca abajo, ni de medio lado, ha sido realmente fuerte”, comentó Gamboa.

La presentadora aseguró que no es la primera vez que sufre esta lesión en su espalda baja y que ahora se siente más aliviada. Su incapacidad se acabó el martes, por lo que debe regresar a las grabaciones de 7 Estrellas esta semana.

Marilin Gamboa sufrió lumbalgia Marilin Gamboa sufrió una lumbalgia y estuvo en cama durante varios días.

Marilin Gamboa: ‘Me siento lejos de toda agresión y abusos’

“No he tenido ganas tampoco como de comer mucha cosa precisamente porque no me siento muy bien y solo paso durmiendo por las pastillas, como golpeada, pero eso es bueno porque uno recobra fuerzas”, mencionó.

Gamboa aseguró que “la llevará suavecito” en referencia a su regreso a la cotidianidad; sin embargo, deberá visitar nuevamente al doctor para que la den de alta.

¿Qué es una lumbalgia? Copiado!

La lumbalgia es el dolor en la región lumbar; es decir, en la espalda y cintura, que frecuentemente afecta también a los glúteos y muslos. Por lo general se presenta después de hacer un esfuerzo con una mala postura, cargar cosas pesadas sin protección de la columna o una caída.