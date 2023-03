Amanda Miguel contó cuál ha sido su momento más duro después de la muerte de Diego Verdaguer

La cantante argentina Amanda Miguel abrió su corazón y por primera vez contó cuál ha sido el momento más difícil de su vida, después de la muerte de su esposo, Diego Verdaguer.

La artista se presentó el pasado fin de semana en el programa de televisión “El Minuto que cambió mi destino”, donde habló sobre la muerte de un hijo.

Miguel contó que después de su primera hija, Ana Victoria, ella y su esposo lucharon por volver a ser padres, pero que la vida no se lo permitió.

“Cuando yo quise tener más hijos se puso muy pesado el tema de la escuela, Ana ya no podía faltar más a la escuela y yo dije: ‘Mi vida va a continuar así’. Yo ya había abandonado mi carrera cuando ella nació”, comentó.

La artista reconoció que en ese momento que una cantante se embarazara no era de buen ver por las compañías de música.

“Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe por qué Dios hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”, concluyó emocionada.

La argentina, de 66 años, reconoció que esa época fue muy complicada, ya que tras perder a su hijo tuvo varias crisis en su matrimonio, pero que no se divorciaron porque ninguno imaginaba la vida sin el otro.